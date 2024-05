États-Unis La confiance des consommateurs chute en mai, au plus bas depuis novembre

(Washington) La confiance des consommateurs s’est fortement dégradée en mai aux États-Unis, tombant au plus bas depuis novembre, en raison d’inquiétudes concernant une dégradation du marché de l’emploi et des taux d’intérêt qui devraient rester élevés plus longtemps que prévu.