Installations de CAE à Montréal. Un administrateur a acheté lundi un lot de 5450 actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dans les simulateurs de vol et la formation de pilotes.

Chaque dimanche, nous braquons les projecteurs sur des éléments de l’actualité financière et boursière qui peuvent être utiles à l’investisseur, mais qui pourraient être passés sous le radar.

Un général à la retraite de l’armée américaine devenu administrateur chez CAE a acheté en début de semaine pour près de 140 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise spécialisée dans les simulateurs de vol et la formation de pilotes.

Le général quatre étoiles David Perkins a acheté lundi un lot de 5450 actions. C’est la première fois qu’il achète des actions de CAE sur le marché libre depuis qu’il s’est joint au conseil d’administration il y a quatre ans.

Le chef de la direction financière de Bombardier a vendu en début de semaine pour près de 800 000 $ d’actions du constructeur montréalais de jets d’affaires. Bart Demosky a vendu un bloc de 4500 actions lundi et un lot de 4000 actions mardi.

L’entreprise montréalaise Dollarama a annoncé en milieu de semaine l’entrée au Mexique du détaillant latino-américain Dollarcity dans lequel elle détient une participation majoritaire. Si l’analyste Tamy Chen, de la BMO, dit avoir le sentiment que certains actionnaires de Dollarama considèrent l’expansion dans de nouveaux marchés avec un certain malaise, son collègue Mark Petrie, de la CIBC, soutient que le Mexique recèle un potentiel important compte tenu à la fois de la taille du marché mexicain et de l’absence d’un concept comparable dans ce pays. Martin Landry, de la firme Stifel/GMP, souligne pour sa part que Dollarcity a le potentiel pour devenir plus important que Dollarama.

Le fournisseur montréalais de boissons énergisantes biologiques Guru a subi les foudres des investisseurs jeudi et vendredi après avoir divulgué des résultats décevants. La croissance des revenus au cours des dernières années a été plus lente que prévu, car l’entreprise a dû faire face à des difficultés pour se développer dans le réseau des dépanneurs à l’extérieur du Québec, souligne l’analyste Martin Landry, chez Stifel/GMP. Par conséquent, dit-il, les gains de parts de marché semblent moins probables qu’on ne le pensait. La situation amène cet expert à réviser ses calculs. Il charcute sa cible de 3,50 $ sur un horizon de 12 mois et la ramène à 2,75 $. Il maintient néanmoins sa suggestion d’achat sur le titre.

Les investisseurs ont paru encouragés par le plan stratégique triennal dévoilé jeudi par AtkinsRéalis. L’action de l’ex-SNC-Lavalin a touché vendredi son plus haut niveau en Bourse depuis 6 ans. En tenant compte des objectifs financiers présentés, l’analyste Benoit Poirier, chez Desjardins, croit que le titre peut atteindre 113 $ d’ici 2027 dans un scénario optimiste. Cet expert souligne que l’objectif d’expansion des marges est supérieur à ses prévisions, ce qui positionne AtkinsRéalis en ligne avec les meilleurs du secteur à ce niveau.

Le plus important actionnaire de Bitfarms a continué d’acheter massivement des actions de l’entreprise cette semaine après que l’exploitant de plusieurs fermes de minage au Québec a révélé lundi s’être doté d’une dragée toxique. Aussi appelée pilule empoisonnée, cette stratégie vise à décourager une tentative de prise de contrôle non souhaitée en créant un risque de dilution. Le mineur de bitcoin du Nevada Riot Platforms veut acquérir Bitfarms et a révélé jeudi détenir désormais une participation de 14 % dans le mineur de Brossard. Cette participation était de 12 % une semaine plus tôt. Si Riot devait augmenter sa participation à 15 %, tous les autres actionnaires de Bitfarms auraient le droit d’acheter des actions supplémentaires à un escompte important par rapport au prix du marché.

Comme quoi tout peut être relatif, un texte publié vendredi sur les plateformes de La Presse citant un économiste affirmant que les taux américains vont demeurer plus élevés pour plusieurs années a fait réagir un lecteur. Claude Paquet, de Montréal, dit par courriel que ça le fait sourire. « Avoir eu il y a 30 ans des taux d’intérêt autour de 5 %, nous aurions été au paradis », souligne-t-il.

« Les hypothèques à 20 % autant que les hypothèques à 2 % étaient des anomalies extrêmes. Lorsque les “experts” défendront positivement des taux de 4 % à 5 %, peut-être que la population et de potentiels nouveaux acheteurs ou investisseurs reviendront positifs sur ces taux. »

La Bourse de New York et le NASDAQ seront fermés mercredi pour souligner le jour férié Juneteenth (contraction de juin et du nombre 19 en anglais) instauré durant la pandémie afin de marquer la fin de l’esclavage.

Les titres québécois de Dorel, Stella-Jones, AtkinsRéalis, Gildan, Héroux-Devtek, Senvest et Groupe ADF ont tous atteint cette semaine un sommet des 52 dernières semaines à la Bourse de Toronto.

En revanche, ceux de Cascades, Transat, Banque Laurentienne et MolsonCoors ont reculé cette semaine à un creux des 52 dernières semaines.