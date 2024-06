Hydro-Québec et l’histoire qui se répète

On entend souvent dire qu’Hydro-Québec manque d’énergie en période de pointe. Dans le parc industriel de Bécancour, il y a une petite centrale alimentée au gaz naturel qui appartiendrait à une compagnie pétrolière de l’Ouest. Je me demande comment il se fait qu’elle n’ait, semble-t-il, jamais fonctionné et qu’Hydro paie plusieurs millions par année pour respecter son contrat ?



– Yvon Dupuis, Victoriaville

On dit souvent que l’histoire se répète et vous mettez le doigt sur un bon exemple. En 2003, le président d’Hydro-Québec André Caillé et le gouvernement du Québec annoncent que le Québec risque de manquer d’énergie dans les prochaines années. La construction d’une centrale au gaz naturel est envisagée parce qu’elle pourrait entrer en production rapidement. Le premier projet envisagé, le Suroît, situé à Beauharnois, en Montérégie, est abandonné en raison de la controverse qu’il suscite. Hydro-Québec a toutefois l’appui du gouvernement pour faire construire une centrale au gaz naturel à Bécancour.

Un contrat est conclu avec TransCanada Énergie pour construire rapidement une centrale au gaz naturel de 500 mégawatts. La centrale construite au coût de 500 millions est prête à fonctionner en 2006 pour approvisionner le Québec en électricité pendant 20 ans.

Mais dans ce court laps de temps, le contexte a changé. La pénurie d’électricité envisagée s’est transformée en surplus, si bien qu’Hydro-Québec n’a pas besoin de la production de la centrale de Bécancour. La centrale n’a jamais fonctionné. Mais comme elle a signé un contrat d’approvisionnement de 20 ans avec l’entreprise albertaine, la société d’État doit payer comme si elle achetait sa production.

À raison d’environ 50 à 75 millions de compensations versées chaque année, ce sont plusieurs milliards de dollars qui ont été ainsi versés en pure perte à TransCanada Énergie.

On avance de 20 ans. En 2023, le président d’Hydro-Québec et le gouvernement du Québec annoncent que le Québec risque de manquer d’énergie au cours des prochaines années. En novembre dernier, Hydro-Québec a publié un plan d’investissement de 150 milliards pour accroître sa production d’électricité et faire face à la demande croissante en période de pointe.

La remise en marche de la centrale au gaz naturel de Bécancour est évoquée, avec sa conversion au gaz naturel renouvelable.

Le plan d’action du PDG Michael Sabia dit ceci :

« Nous envisageons de convertir au gaz naturel renouvelable (GNR) la centrale thermique existante de TransCanada Énergie à Bécancour afin d’assurer la stabilité du réseau pendant les journées les plus froides de l’hiver et aux heures de pointe. Autrement dit, elle sera utilisée de façon limitée comme police d’assurance. L’utilisation du GNR pour cette centrale de réserve permettrait d’assurer la cohérence avec l’objectif de décarbonation du Québec. »

Ce n’est pas la première fois que la possibilité de ressusciter la production de la centrale au gaz est évoquée par Hydro-Québec.

Est-ce que cette fois sera la bonne ? Peut-être bien, parce que les besoins en puissance d’Hydro-Québec en période de pointe continuent d’augmenter.

TransCanada Énergie est toujours propriétaire de la centrale et le contrat entre Hydro-Québec et l’entreprise albertaine est encore en vigueur, a fait savoir le porte-parole de la société d’État, Maxime Huard-Lefebvre.

Ce contrat conclu en 2006 prendra fin à l’automne 2026, a-t-il précisé. La centrale est toujours en état de fonctionnement. À suivre.