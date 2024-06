Dans L’argent et le bonheur, notre journaliste Nicolas Bérubé offre chaque dimanche ses réflexions sur l’enrichissement. Ses textes sont envoyés en infolettre le lendemain.

Attention : la lecture de cette rubrique pourrait susciter des émotions intenses. Une collègue a dit qu’elle l’a fait se sentir « minable ». Ce n’est pas loin de ce que ça provoque chez moi également.

Bref, avancez à vos risques.

Maintenant que c’est dit, permettez-moi de vous raconter l’histoire du couple aux REER de 14 millions.

Le mois dernier, j’ai reçu un message d’un lecteur que j’appellerai Michel. Il m’expliquait que bien des gens autour de lui ne croyaient pas aux vertus du régime enregistré d’épargne-retraite (REER).

« Pour eux, le REER est une arnaque, car on paie de l’impôt un jour, écrit-il. Nous ne parlons pas de nos finances avec notre famille et nos amis, pour ne pas attiser l’envie et les commentaires malveillants. Mais nous disposons dans nos comptes REER de plus de 14 700 000 $ qui continuent de croître à l’abri de l’impôt. »

Je croyais à une faute de frappe. Il n’y a pas de faute de frappe.

Michel m’a envoyé ses relevés. J’ai passé une heure au téléphone avec lui. Tout concorde, au dollar près.

Comment un couple en arrive-t-il à avoir plus de 14 millions en REER ? Est-ce que Michel et sa femme ont gagné à la loterie ? Ont-ils reçu un méga-héritage ? Glissé sur un plancher mouillé chez Walmart ? Ont-ils vendu leur entreprise à Microsoft ?

J’aimerais vous dire que c’est le cas. Mais non.

Ils n’ont fait qu’appliquer à la lettre les idées que je partage ici avec une régularité attendrissante (ou inquiétante, c’est selon) : ils ont dépensé moins que leurs revenus. Ils ont investi dans des placements diversifiés. Ils ont ignoré les prévisionnistes économiques. Et ils ont laissé le temps faire son œuvre.

« On n’a rien fait d’extraordinaire », dit Michel.

Concrètement, sa femme et lui, qui étaient travailleurs autonomes sans régime de retraite d’employeur, ont contribué au maximum de leurs REER chaque année de 1987 à 2010.

« En 1987, nous pouvions faire une contribution annuelle maximale de 7500 $ chacun. Ces montants ont graduellement augmenté, pour atteindre 22 000 $ chacun en 2010. »

Chaque conjoint a donc investi 15 650 $ en revenu avant impôt par année en moyenne durant 23 ans dans le REER. Cela donne une moyenne de 43 $ en revenu investis par personne par jour.

À partir de 2010, Michel et sa femme n’ont plus investi un sou : ils ont pris leur retraite. Depuis, le couple vit en dépensant ses investissements hors REER.

En 2010, le total de leurs comptes REER s’élevait à 3 025 000 $. Quatorze ans plus tard, sans contribution supplémentaire, leurs comptes affichent une valeur de 14 700 000 $.

Comment est-ce possible ?

C’est la magie des intérêts composés.

RBC Gestion de patrimoine s’est longtemps occupée des placements du couple. Mais, depuis 2010, Michel les gère lui-même.

Michel a investi dans Apple, Berkshire Hathaway, Google, Walmart, Amazon, Meta, la Banque Royale, Power Corporation et Toronto Dominion, notamment.

Son portefeuille contient plusieurs des entreprises les plus importantes du S&P 500, soit l’indice qui réunit les 500 plus grandes sociétés aux États-Unis. Avec quelques grandes entreprises canadiennes pour compléter.

Michel a obtenu un rendement moyen d’environ 12 % par année sur ses placements depuis 2010.

Et 12 % par année pendant 14 ans fait passer 3 millions à plus de 14 millions.

Ça peut sembler irréel comme croissance. Mais le rendement composé annualisé du S&P 500 durant cette période a été de 14 % par année, en incluant le réinvestissement des dividendes. Et, en tant qu’investisseur autonome dans un compte de courtage auprès de sa banque, Michel ne paie aucuns frais de gestion – chaque point de pourcentage gagné par ses placements lui revient.

Au Québec, on ne pense pas à long terme. Dès qu’un placement double, les gens disent : “Vends-le !” Les gens ne conçoivent pas que l’argent puisse doubler, tripler, quadrupler, quintupler… Plus l’argent croît, plus il croît rapidement. C’est comme une boule de neige. Michel

L’investisseur de 59 ans dit être indifférent aux chutes boursières, qui ont (temporairement) sabré la valeur de son portefeuille de moitié en 2008, puis du tiers au début de 2020.

« Dans un REER, pourquoi se soucier des chutes ? Ce n’est pas de l’argent pour payer l’épicerie demain : c’est de l’argent pour beaucoup plus tard. Le mieux est d’être patient », dit-il.

L’idée d’investir dans ses REER lui est venue de son beau-père.

« Le père de ma femme nous a dit : “Investissez toujours le maximum en REER.” C’est ce qu’on a fait. C’est accessible à bien du monde : si on avait mis la moitié de l’argent, on aurait 7 millions au lieu de 14. Ou 3,5 millions si on avait mis le quart. Mais c’est le même principe. »

Maximiser le REER ne l’a pas empêché de vivre. « On a voyagé, on a une maison confortable. Mais j’ai préféré rouler dans ma Honda Accord en excellent état au lieu d’acheter une Acura à 70 000 $. Ces 70 000 $ valent 2 millions aujourd’hui. »

La majorité des Québécois ne s’intéressent pas aux placements, remarque Michel, qui a appris en lisant différents livres au fil des ans.

« Les gens ont parfois 10 000 $ ou 20 000 $ à placer, mais ne savent pas comment faire. Ce serait simple, mais l’intérêt n’est pas là. Les gens vont passer 50 heures à lire avant d’acheter une bébelle à 50 $ sur Amazon. Mais très peu vont passer 50 heures à apprendre à placer de l’argent. »

Aujourd’hui, Michel et sa femme mènent leur vie idéale. Ils font beaucoup de sport et passent une partie de l’année au soleil.

Michel a-t-il des regrets ? « Non. Mais si je recommençais à zéro aujourd’hui, j’achèterais des fonds négociés en Bourse (FNB) indiciels. C’est facile à suivre et les frais de gestion sont pratiquement de zéro. »

Quel conseil aimerait-il donner aux gens qui commencent leur carrière aujourd’hui ?

Investissez dès la première paye. Pour un couple, vivez avec un salaire et investissez l’autre. Dans 15 ans, votre emploi sera optionnel. Vos placements vont générer plus d’argent que vous. Michel

Le plus impressionnant dans l’histoire des placements de Michel et de sa femme, c’est qu’elle ne fait que commencer.

Leurs REER pourraient valoir 30 millions lorsqu’ils devront les convertir en fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), à 71 ans, dans un peu plus d’une décennie, si on estime un rendement prudent de 6 % par année d’ici là.

« Ça veut dire qu’on va devoir décaisser 1,6 million du FERR la première année, selon le décaissement minimum obligatoire. Ensuite, les montants augmentent. »

À partir de 80 ans, c’est 3 millions par année qui devront être décaissés.

La femme de Michel a du mal à voir comment c’est possible.

« C’est presque au-delà de la compréhension », dit-il.

Pas facile de lire ça, non ?

Vous étiez averti.

Cela dit, ne vous laissez pas trop éblouir par ces montants. Michel et sa femme ont investi plus d’argent que la moyenne. Ils ont une tolérance au risque plus élevée, paient moins de frais et ont un meilleur comportement d’investisseurs que pratiquement tout le monde. Et leurs dollars travaillent pour eux dans les marchés depuis bientôt 40 ans – c’est normal de voir des montants élevés. En fait, c’est le contraire qui aurait été surprenant.

L’important est de commencer.

