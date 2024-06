Liela et Adam se préparent à prendre leur retraite d’ici deux ans, et ils envisagent une retraite active, faite de nombreux voyages.

Achat de rente en début de retraite : le pour et le contre

La situation

Adam*, 59 ans, et Leila*, 61 ans, se préparent à prendre leur retraite d’ici deux ans.

Ils envisagent une retraite active en voyages et en activités familiales avec leurs enfants qui sont au début de leur vie adulte.

Côté financier, Adam et Leila s’estiment en bonne situation pour soutenir un train de vie projeté aux environs de 90 000 $ par an durant la première décennie de leur retraite.

Ensuite, alors qu’ils prendront de l’âge, Adam et Leila anticipent leur train de vie en augmentation progressive jusqu’à 120 000 $ par an au fur et à mesure que s’ajouteront des frais d’assistance et de soins de santé.

Entre-temps, le couple a bénéficié de bons salaires (326 000 $ par an) pour se constituer une cagnotte d’actifs financiers estimée à 1,9 million de dollars parmi ses comptes d’épargne enregistrés.

Aussi, son bilan financier est libre de dettes, en plus d’une valeur nette d’actif de l’ordre de 375 000 $ liée à leur propriété.

N’empêche, parce que leurs futurs revenus de retraite dépendront grandement du rendement et de la valeur de décaissement de leurs actifs financiers, Adam et Leila se préoccupent du besoin de « sécurisation » de leurs sources de revenus de retraite à moyen et à long terme.

« Malgré l’importance de nos actifs en épargne-retraite, nous devenons un peu plus frileux financièrement avec l’âge et la fin prochaine de nos bons revenus d’emploi », admet Adam.

« Entre-temps, nous doutons que nos prochains revenus de retraite (régime de retraite de Leila, rentes du RRQ et de la PSV après 65 ans, décaissements d’épargne-retraite) soient suffisants pour subvenir à notre train de vie projeté à la retraite. »

Dans ce contexte, étant donné qu’il n’a pas de régime de retraite lié à son emploi, Adam s’interroge sur la pertinence d’utiliser une part de ses actifs pour l’achat d’une rente, afin de sécuriser ses revenus jusqu’à un âge avancé.

« Est-ce pertinent en termes de planification financière et d’optimisation fiscale de nos prochains revenus de retraite ? », demande Adam.

« Sinon, pourquoi ? Si oui, comment faire pour “magasiner” l’achat d’une rente ? Faut-il se dépêcher pendant que les taux d’intérêt sont encore relativement élevés ? Ou attendre qu’ils commencent à baisser ? »

La situation et les questions des préretraités Adam et Leila ont été soumises pour analyse-conseil à Louis Morneau, qui est planificateur financier et conseiller en sécurité financière chez la firme Aisance gestion de patrimoine, établie à Brossard.

LES CHIFFRES Leila : 61 ans Revenu annualisé : – salaire jusqu’en 2025 : 130 000 $ – régime de retraite après 2025 : 30 000 $ Actifs financiers : – REER : 160 000 $ – CELI : 170 000 $ Adam : 59 ans Revenu annualisé : – d’emploi jusqu’à la fin de 2024 : 196 000 $ – d’actifs financiers : environ 4000 $ Actifs financiers : – REER : 580 000 $ – CELI : 229 000 $ – Compte de retraite immobilisé (CRI) : 767 000 $ – Compte d’investissement non enregistré : 280 000 $ Actifs conjoints : – résidence principale : 375 000 $ (libre d’hypothèque) – véhicule d’achat récent : 65 000 $ Passif conjoint : – Pas de dettes – Débours annualisés : 80 000 $

Les conseils

D’abord, le planificateur financier Louis Morneau tient à rassurer le couple sur sa situation financière par rapport au train de vie envisagé pour la retraite.

« Avec ses actifs financiers actuels, le couple peut espérer maintenir un coût de la vie moyen de 102 000 $ par an, indexé à 2 %, jusqu’à un âge avancé de 95 ans », résume Louis Morneau.

Mais pour y parvenir, avise-t-il, « il serait nécessaire qu’ils retardent les rentes de retraite des deux ordres de gouvernement jusqu’à leurs 70 ans », au lieu de l’âge d’admissibilité à 65 ans.

« Ce report de cinq ans des rentes publiques permettrait de bonifier leur montant futur et viager, ce qui rehaussera les revenus de retraite pleinement sécurisés d’Adam et Leila vers leur âge avancé. »

Avec ces rentes bonifiées, l’augmentation progressive de leur coût de la vie lorsque s’ajouteront des frais de soins de santé et d’assistance serait mieux prise en compte et ne devrait pas inquiéter le couple. Louis Morneau, planificateur financier

De plus, signale le planificateur financier, « cette analyse suppose que leur résidence principale n’aura pas été vendue. Par conséquent, en cas de grandes dépenses imprévues qui feraient gonfler leur coût de vie au-delà de leurs prévisions, le montant net de la vente de leur résidence pourrait alors couvrir leur besoin d’accroître leurs revenus de décaissements d’actifs ».

Et l’achat d’une rente ?

Quant aux questions d’Adam et de Leila concernant l’achat ou non d’une rente en début de retraite, le planificateur les avise qu’un tel projet « mérite une réflexion approfondie, car il présente à la fois des avantages et des inconvénients significatifs ».

Quels avantages à l’achat d’une rente ?

Louis Morneau les identifie ainsi : la sécurité et la « tranquillité d’esprit » des futurs revenus, la protection de la valeur de ces revenus contre l’inflation, ainsi que la « simplicité de gestion ».

« L’achat d’une rente auprès d’une entreprise financière bien établie simplifie la gestion des finances personnelles à la retraite, car elle nécessite moins de suivi et de décisions d’investissement », explique-t-il.

Par ailleurs, « en choisissant une rente indexée à l’inflation, les paiements futurs augmenteront en fonction du taux d’inflation dans l’économie, ce qui aide les retraités et rentiers à maintenir leur pouvoir d’achat au fil des ans ».

Quant à la « sécurisation » de revenus par l’achat d’une rente, Louis Morneau mentionne deux éléments avantageux.

Avec une rente, de prochains (ou nouveaux) retraités peuvent obtenir « la garantie d’un revenu régulier à long terme qui réduit l’anxiété liée à la bonne gestion des actifs financiers à la retraite par rapport aux fluctuations des marchés financiers et de la conjoncture économique ».

Aussi, souligne M. Morneau, « l’achat d’une rente assure un flux de revenus stable à la retraite, éliminant le risque d’un épuisement de ses ressources financières en cas de survie jusqu’à un âge très avancé ».

Quelques désavantages

En contrepartie, l’achat d’une rente peut comporter quelques désavantages pour de prochains retraités déjà à l’aise avec leurs finances personnelles.

« Une fois le capital investi dans l’achat d’une rente, il n’est plus accessible autrement que par les paiements périodiques. Cela peut limiter la flexibilité financière de certains retraités pour faire face à des dépenses imprévues ou pour aider leurs proches financièrement », mentionne Louis Morneau.

Par ailleurs, « comparé à d’autres formes d’investissement, l’achat d’une rente peut offrir un rendement total inférieur au fil des ans, surtout lorsque les marchés d’actifs financiers performent bien », avertit M. Morneau.

Aussi, « le coût d’achat d’une rente peut inclure des frais de gestion et des “options” supplémentaires comme l’indexation des rentes au taux d’inflation, ce qui peut réduire le montant des paiements sur toute la durée de la rente ».

Enfin, souligne Louis Morneau, « si une garantie de période de paiements n’a pas été sélectionnée lors de l’achat d’une rente, les fonds utilisés pour l’achat de cette rente pourraient être perdus en cas de décès prématuré du rentier ».

Consultez le site de l’AMF pour en savoir plus sur l’achat d’une rente

* Bien que le cas mis en lumière dans cette rubrique soit réel, les prénoms utilisés sont fictifs.