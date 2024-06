La redistribution des 100 millions annoncés par Google aux médias canadiens devrait être coordonnée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), non par un organisme nouvellement fondé et choisi par le géant des moteurs de recherche, comme cela a été annoncé le 7 juin dernier, estime un collectif d’éditeurs canadiens qui affirment représenter plus de 95 % de l’industrie.

Le groupe est mené par Médias d’info du Canada, qui compte à lui seul plus de 550 médias canadiens, des publications communautaires jusqu’aux grands médias comme La Presse et le Globe and Mail.

Lire la déclaration des éditeurs de médias du Canada

Le collectif demande entre autres au CRTC de s’assurer que l’organisme choisi pour la redistribution des 100 millions ne soit pas en conflit d’intérêts. Médias d’info du Canada, reconnaît d’emblée son PDG Paul Deegan, était en lice pour devenir l’organisme appelé à redistribuer les fonds de Google.

C’est finalement un autre organisme à but non lucratif, le Collectif canadien de journalisme, fondé à cette fin en mai dernier, qui regroupe surtout des médias indépendants et communautaires, qui a été choisi.

1500 médias en lice

Depuis des mois, le choix de cet organisme a fait couler beaucoup d’encre, surtout au Canada anglais, de petits médias disant notamment craindre de voir l’enveloppe de 100 millions accaparée par les plus gros.

M. Deegan refuse de dénoncer explicitement le choix du Collectif canadien de journalisme. « Nous avons fait une requête à Google, ils ont choisi quelqu’un d’autre […] Ce que nous demandons au CRTC, c’est de garantir l’intégrité du processus et de veiller à ce que la législation et la réglementation soient respectées. »

La Loi sur les nouvelles en ligne, issue du projet de loi C-18, a été adoptée en juin 2023 et est entrée en vigueur en décembre cette année-là. Elle force le paiement par les géants du web de redevances aux médias canadiens. Alors que Meta a réagi en retirant tout le contenu médiatique de ses plateformes Facebook et Instagram, Google a annoncé en novembre le paiement d’un montant de 100 millions indexé chaque année. Une partie des modalités de versement a été définie via la réglementation par Ottawa en décembre dernier : un maximum de 37 millions, dont 7 millions à CBC/Radio-Canada, a été imposé pour les télédiffuseurs. Les 63 millions restants seront redistribués par l’organisme choisi par Google, parmi les quelque 1500 médias qui ont demandé une compensation.

Une deuxième vérification

Cette liste, que La Presse a pu consulter, est très hétéroclite, allant de grands médias connus à de petites publications spécialisées comme Toronto Life ou des magazines comme Châtelaine. Or, la Loi sur les nouvelles en ligne définit les entreprises de nouvelles admissibles et exclut spécifiquement les médias consacrés « principalement [à] un sujet donné, comme des nouvelles propres à un secteur particulier, les sports, les loisirs, les arts, les modes de vie ou le divertissement ».

« Le collectif choisi devra vérifier lui-même cette admissibilité », explique M. Deegan.

Ce que nous disons, c’est que nous avons besoin d’une deuxième vérification de la part du CRTC, indépendante de cette organisation. Paul Deegan, PDG de Médias d’info du Canada

Il n’a pas été possible d’obtenir une entrevue avec un responsable du Collectif canadien de journalisme (CCJ). Par courriel, une porte-parole, Gabrielle Brassard-Lecours, a indiqué que l’organisme travaillerait « avec les acteurs et les parties intéressées afin de distribuer le financement de façon équitable et conformément à la Loi sur les nouvelles en ligne et aux règlements du CRTC ». Mme Brassard-Lecours, une journaliste indépendante québécoise qui a notamment cofondé les publications Ricochet et Pivot Québec, rappelle par ailleurs que le CRTC a annoncé sur son site web une consultation publique sur la question.

« Une fois que l’Agence [sic] aura terminé son travail, nous procéderons à un processus officiel et complet de mobilisation des acteurs », indique le courriel.

Selon le site web du CCJ, son conseil d’administration est composé de 15 personnes, provenant notamment de médias comme Pivot et The Resolve ou d’organismes comme la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. La « présidente du comité directeur » est Erin Millar, PDG de la firme Indiegraf, qui propose une série d’outils de publication et de publicité pour de petits médias.

À la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), le président Éric-Pierre Champagne assure « comprendre les inquiétudes de tout le monde ». « Les petits médias avaient peur d’être oubliés, ils craignaient que le consortium des grands médias soit choisi : ce n’est pas ce qui est arrivé […] De l’autre côté, ils veulent s’assurer qu’il n’y aura pas de surreprésentation des petits médias. Il faut que les règles soient claires. »

Il estime que ce n’est pas à Google de définir ces règles. « On leur permet de choisir avec qui ils vont négocier ; c’est un problème. Peut-être qu’à terme, une fois les fonds distribués, tout le monde va être content. Mais il faut que le gouvernement continue de suivre ça de façon très serrée et s’assure que l’esprit et la lettre de la loi soient respectés. »