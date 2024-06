PHOTO ANDRE PENNER, ASSOCIATED PRESS

(Mogi Guaçu, Brésil) Avec la maladie et la chaleur extrême, la table est mise pour du jus d’orange cher.

Dee-Ann Durbin et Tatiana Pollastri Associated Press

Le prix du jus d’orange a toujours été volatil. Il chute quand la récolte d’oranges est abondante et il grimpe quand le gel ou un ouragan détruit les orangers.

Mais les prix records actuels pourraient durer, car les maladies et la météo extrême qui ravagent les orangeraies dans bon nombre de pays producteurs ne sont pas des problèmes faciles à résoudre.

La récolte de cette année au Brésil, premier exportateur mondial de jus d’orange, devrait être la pire depuis 36 ans en raison des inondations et de la sécheresse, prévoit Fundecitrus, l’association des producteurs d’agrumes de l’État de São Paulo. Sans parler d’une épidémie qui attaque les orangers. « Ce n’est pas seulement que le prix du jus augmente. La vraie inquiétude, c’est qu’il n’y ait pas de jus », affirme Oscar Simonetti, producteur d’oranges à Mogi Guaçu, au Brésil.

PHOTO ANDRE PENNER, ASSOCIATED PRESS L’agriculteur Oscar Simonetti montre ses oranges, certaines étant affectées par la maladie du dragon jaune, qui détruit le système racinaire des orangers.

La production d’oranges de Floride, déjà réduite, a chuté de 62 % en 2022-2023, après que l’ouragan Ian eut décimé une récolte déjà altérée par un parasite. L’Espagne, frappée par la sécheresse, a aussi vu sa production baisser l’an dernier.

La rareté a fait flamber les prix. Aux États-Unis, un contenant de 340 ml de jus d’orange concentré congelé coûtait en moyenne 42 % plus cher en avril 2024 qu’en avril 2023, selon les chiffres du gouvernement.

Au Royaume-Uni, où la British Fruit Juice Association affirme que les stocks sont au plus bas depuis 50 ans, le prix du jus d’orange frais a augmenté de 25 % depuis un an, selon la société de recherche Nielsen.

Cette cherté éloigne les consommateurs, déjà échaudés par l’inflation. La consommation de jus d’orange a chuté de 15 à 25 % aux États-Unis, dans l’Union européenne et ailleurs dans le monde depuis un an, selon Rabobank, une banque active dans l’alimentation et l’agriculture.

Selon Jonna Parker, qui suit les ventes de produits frais au cabinet d’études de marché Circana, les consommateurs remplacent de plus en plus le jus d’orange par des boissons énergisantes, des smoothies et d’autres boissons.

Le jus est de plus en plus cher, alors les gens regardent ailleurs. Jonna Parker, du cabinet d’études de marché Circana

La consommation mondiale de jus d’orange avait déjà baissé avant l’inflation récente : d’autres boissons lui font concurrence et le consommateur prend conscience de la haute teneur en sucre des jus de fruits. Si cette tendance se poursuit, l’offre et la demande devraient s’équilibrer, ce qui éviterait d’autres hausses de prix, selon Rabobank. Mais l’offre réduite devrait soutenir les prix élevés actuels durant un certain temps.

Fini, le jus d’orange dans les McDonald's australiens

À certains endroits, on élimine carrément le jus d’orange du menu.

À la fin de 2023, McDonald’s Australie a invoqué la pénurie et remplacé le jus d’orange par une « boisson fruitée à l’orange » contenant 35 % de jus d’orange.

PHOTO ANDRE PENNER, ASSOCIATED PRESS Une orange gâtée dans une orangeraie de Mogi Guaçu, au Brésil. Comme en Floride, les récoltes brésiliennes sont affectées par une épidémie.

Morinaga Milk Industry, de Tokyo, prévoit cesser d’expédier son jus d’orange de marque Sunkist – fait de jus du Brésil – d’ici la fin de juin. L’approvisionnement brésilien a tari, explique la société. En avril 2023, Megmilk Snow Brand, de Sapporo, dans le nord du Japon, a cessé d’offrir ses cartons de 1 litre et de 450 millilitres de jus d’orange Dole.

Certains embouteilleurs se passent de jus d’orange. Coldpress, un producteur britannique de jus, a lancé une boisson à la mandarine en février, invoquant le prix élevé des oranges.

Mais plusieurs grands producteurs de jus d’orange se tiennent cois à ce sujet : Dole, Tropicana, Florida’s Natural, Uncle Matt’s et Coca-Cola (qui possède les marques Simply et Minute Maid) n’ont pas souhaité répondre aux questions de l’Associated Press.

La maladie du dragon jaune

Les problèmes actuels ont des racines anciennes. En 2005, un insecte exotique, le psylle asiatique des agrumes, a frappé la Floride. Il injecte dans les orangers une bactérie contenue dans sa salive, qui tue lentement l’arbre en détruisant son système racinaire. Il n’y a pas de remède connu.

L’impact a été dévastateur. En 2004, avant que la maladie du dragon jaune (c’est son nom) frappe, la Floride produisait 200 millions de boîtes d’oranges. Cette année, elle en produira moins de 20 millions.

PHOTO FOURNIE PAR WIKIMEDIA COMMONS Le psylle asiatique des agrumes est le vecteur d’une bactérie qui induit la maladie du dragon jaune dans les orangers.

Selon Michael Rogers, professeur d’entomologie et directeur du Centre de recherche sur les agrumes de l’Université de Floride, aucun type d’oranger n’est totalement résistant à cette maladie qui fait verdir les fruits et jaunir certaines feuilles. Mais les botanistes essaient de sélectionner des variétés plus résistantes.

L’épidémie est arrivée au Brésil à peu près en même temps qu’en Floride, mais elle y a été plus lente parce que les orangeraies brésiliennes sont beaucoup plus vastes.

Les insectes propagent la maladie en volant d’un arbre à l’autre, explique M. Rogers.

Pourtant, la maladie se répand. Fundecitrus estime que 38 % des orangers brésiliens étaient infectés par la maladie du dragon jaune en 2023. M. Simonetti, le producteur d’oranges, estime que 20 % de sa production est affectée. Les oranges des arbres infectés mûrissent mal et tombent prématurément, ce qui affecte la qualité de leur jus.

La récolte brésilienne de 2024-2025 devrait donner 232 millions de boîtes d’oranges, soit une baisse de 24 % par rapport à l’an dernier.