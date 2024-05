Le Fonds des travailleurs de la CSN allie ses forces à une firme d’investissement néerlandaise pour mettre sur pied un fonds axé sur la biodiversité.

L’initiative de Fondaction et de Triodos Investment Management, aux Pays-Bas, doit servir à financer des entreprises et des projets contribuant à rendre l’économie « plus équitable, plus inclusive et plus verte ».

« On vise que le fonds réunisse plusieurs investisseurs et qu’il soit d’une taille de fonds institutionnel, dont l’objectif serait de combler le déficit financier en matière de solutions d’investissement et de capital naturel et de biodiversité sur les marchés développés, telles que l’agriculture régénératrice, la gestion durable des forêts et la restauration de la nature », dit Geneviève Morin, présidente-directrice générale de Fondaction.

Elle s’attend à ce que ce véhicule d’investissement soit offert d’ici 12 à 24 mois. C’est pourquoi elle dit ne pas encore être en mesure de préciser la taille exacte qu’aura le fonds.

Un fonds de taille institutionnel est toutefois généralement d’une envergure de centaines de millions.

Geneviève Morin ne peut pas non plus encore dire combien Fondaction pourrait dégager pour appuyer l’initiative.

Elle espère que le fonds saura séduire des caisses de retraite, des investisseurs institutionnels, des fondations et des gens ayant de l’intérêt pour l’investissement en biodiversité.

La dirigeante précise que Fondation et Triodos partagent une vision commune des enjeux de société et du rôle que la finance doit jouer dans la solution à ces enjeux.

Rendement « approprié »

Geneviève Morin souhaite attirer davantage de financement pour des projets qui vont dans le « bon sens », c’est-à-dire pour lutter contre les changements climatiques et la montée des inégalités, notamment.

Elle soutient qu’un rendement approprié doit être attendu. « Ce n’est pas parce qu’on cherche à avoir une retombée sociale et environnementale positive qu’on renonce à générer du rendement. Il faut que le rendement soit adéquat pour compenser le niveau de risque. »

Elle explique que les liens entre Fondaction et Triodos ont été tissés au fil du temps notamment parce que les deux partenaires siègent au conseil des investisseurs du Global Impact Investing Network, un regroupement d’investisseurs d’impact. « On a vu qu’on avait beaucoup de points en commun. Ça nous a paru naturel de s’unir. »

L’annonce de la création prochaine d’un nouveau fonds sur la biodiversité arrive deux semaines avant la tenue de la 4e édition du Sommet de la finance durable, qui se tiendra les 14 et 15 mai au New City Gas de Montréal.

Le Sommet de la finance durable est organisé par Finance Montréal, la grappe financière du Québec ayant pour ambition de faire de la finance durable un élément clé du développement et du rayonnement de l’industrie financière au Québec.

Geneviève Morin souligne qu’une délégation de Triodos doit participer à cet évènement afin de favoriser la mise en commun d’expertise et permettre des rencontres en personne pour peaufiner les travaux.

L’annonce du partenariat entre Fondaction et Triodos survient aussi moins de trois mois après le lancement d’un fonds de biodiversité par Gestion Lester, un gestionnaire d’actifs montréalais.

Lester soutient que son fonds de biodiversité est le tout premier en son genre au pays et que l’objectif est de faire croître le capital en investissant dans des sociétés cotées en Bourse bénéficiant des tendances à long terme liées notamment à la protection de l’environnement, l’agrotechnologie, l’agriscience et l’aquaculture.