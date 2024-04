Vous avez été nombreux à commenter les mesures annoncées du budget fédéral mardi après-midi ; voici un aperçu des courriels reçus.

On s’ennuie de Brian Mulroney

« Ce budget est le résultat d’un premier ministre qui ne connaît absolument rien en économie. Monsieur Trudeau et ses ministres ont atteint leur niveau d’incompétence. Nous sommes une économie surtaxée autant au niveau des contribuables que des entreprises. Les investisseurs étrangers vont fuir le Canada. On mérite d’avoir un gouvernement qui sait compter et contrôler ses dépenses, comme l’avait fait Brian Mulroney. »

Pierre Benoit

Le fardeau de la preuve est chez les conservateurs

« Les mesures de ce budget fédéral sont quand même bien, notamment pour le logement, les jeunes, et l’assurance dentaire. Que ce soit ou non un budget électoraliste, il reste celui de l’an prochain avant les prochaines élections. Le fardeau (de la preuve) est maintenant chez les conservateurs, qui devront démontrer hors de tout doute ce qu’ils feraient de mieux ! »

Christian Gaudreault

Encore plus de taxes à payer

« Je suis très insatisfait de ce budget fédéral. Encore plus de taxes à payer pour financer les dépenses inefficaces [du gouvernement] Trudeau. Et l’autre [gouvernement Legault] à Québec qui veut faire de même [avec l’impôt] sur les gains en capital. Le Canada deviendra un pays où il fait bon d’être pauvre. »

Charles-David Gagnon

Des déficits monstres

« Comment peut-on dépenser autant et créer des déficits monstres, et dire que c’est un budget pour la jeune génération ? C’est tout simplement la vieille formule de s’acheter des votes quand on est un gouvernement fini. »

Julie Frappier

Aucune rigueur

« Satisfait du budget fédéral ? Non. Aucune rigueur. On dépense sans compter pour faire plaisir aux fainéants de la société au détriment des créateurs de richesses. Il est temps que ce gouvernement se saborde. »

Jean-Francoys Gauvin

Le gouvernement devrait engranger des surplus

« Je crois que c’est imprudent d’avoir un si gros déficit alors que l’économie fonctionne en surchauffe. Quand l’économie roule à plein rythme, le gouvernement devrait engranger des surplus pour rembourser la dette et être en meilleure position lors de futures récessions. Les dépenses additionnelles du gouvernement ajoutent à la pression inflationniste. »

Jean Masson

Nous vivons au-dessus de nos moyens

« Je ne suis pas satisfait de ce budget fédéral. Je suis retraité et je me sens coupable de léguer à mes enfants et petits-enfants une dette de cette ampleur. Nous vivons au-dessus de nos moyens et ce sont eux qui payeront la facture. Nos dirigeants (politiques) pensent à la prochaine élection, pas à l’avenir de nos enfants. »

Pierre Dinelle

Un budget ridicule

« Ce budget est ridicule. On se débat toute une vie pour faire des gains en capital et vivre adéquatement. Avec la hausse des taux d’intérêt, des taxes, des prix de l’essence et de l’alimentation, il est temps que [le gouvernement Trudeau] s’en aille. »

Serges Girard

Un budget d’équilibriste

« Quel exercice d’équilibriste de la ministre [des Finances] Freeland ! Bravo ! Elle sera une digne successeur à [Justin] Trudeau éventuellement, après le mandat commençant en 2025. Entre-temps, Pierre Poilievre [chef du Parti conservateur] est cuit et c’est une bonne chose pour le Canada. Car c’est l’émule de [Donald] Trump et on ne veut pas de ça au Canada. »

René Chartrand

De bonnes cibles

« Les orientations du budget me semblent réalistes. Ils ont ciblé les bonnes choses. »

Francis Bouchard

Un budget épouvantable

« Ce budget est épouvantable. Non seulement ce gouvernement dépense trop, mais il ne sait même plus où dépenser et doit aller dans les juridictions provinciales pour gaspiller notre argent. Pensez-vous qu’ils ne savent pas que le prochain déficit dépassera les 40 milliards ? Dans le passé, on nous disait qu’il fallait équilibrer le budget. Ensuite, on nous a dit que faire des déficits, ce n’est pas grave et c’est même normal pourvu que la cote de crédit soit bonne, et que ça ne dépasse pas un certain pourcentage du PIB. Aujourd’hui, non seulement on s’en fout carrément, mais on va encore dépenser plus. Si au moins tout ce gaspillage était bien géré ! »

Luc Jodoin