La CDPQ réintègre Ivanhoé Cambridge et Otéra Capital en son sein

(Montréal) La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) rebrasse ses structures et intègre ses filiales immobilières Ivanhoé Cambridge et Otéra Capital en son sein. Pressentie comme une possible « top gun » à la tête de Santé Québec, Nathalie Palladitcheff, quittera ses fonctions à la fin avril.