Dax Dasilva est le fondateur et grand patron du fournisseur montréalais de solutions technologiques pour commerçants Lightspeed.

Fervent amateur de méditation, l’entrepreneur techno Dax Dasilva vient de faire fabriquer une version mobile de la salle de méditation qu’il possède dans sa résidence montréalaise afin de faire partager sa passion de cette activité au plus grand nombre de gens possible.

Conçue dans une remorque double de 53 pieds, et extensible de chaque côté, la version mobile de la salle de méditation de Dax Dasilva sera accessible au grand public dans les prochains jours.

L’intérieur de la remorque a été disposé en espace immersif de 1000 pieds carrés avec un tunnel menant à une chambre de projection d’un trou noir. Deux antichambres – pour l’attente et la sortie – ont été aménagées. Des étoiles et des galaxies, par exemple, seront notamment projetées sur le parcours à l’intérieur.

« Nous sommes tous fascinés par le cosmos. On n’a qu’à penser à ce qu’on vient de vivre avec l’éclipse », dit Dax Dasilva.

La remorque sera en démonstration pour la toute première fois à la conférence C2 Montréal qui se déroulera du 21 au 23 mai au Grand Quai du port de Montréal.

IMAGE FOURNIE PAR AGE OF UNION Le point central de l’expérience immersive est le trou noir.

Le fondateur et grand patron de la fintech montréalaise Lightspeed explique que pénétrer à l’intérieur de la remorque permettra en quelque sorte de visiter une exposition mobile alliant les merveilles de la nature et du cosmos avec une réflexion méditative.

Le point central de cette expérience immersive reste le trou noir, dit Dax Dasilva en entrevue.

Une installation artistique

Le concept a commencé à prendre forme après que Dax Dasilva a demandé à un artiste de créer une salle de trou noir pour sa maison à Montréal.

Le contenu et les logiciels développés au cours des cinq dernières années pour agrémenter la salle de méditation à sa résidence ont été utilisés pour la version mobile.

« C’est agréable de recevoir des gens chez moi, mais je voulais que plus de gens puissent voir le fruit de nos investissements en temps, en technologies et en art, car au bout du compte, il s’agit d’une installation artistique », dit l’entrepreneur de 47 ans.

Il explique que la salle dans sa résidence a été réalisée avec l’aide d’une douzaine d’artistes montréalais. Il dit avoir notamment fait appel à des entreprises comme Moment Factory pour la conception d’effets visuels.

Dax Dasilva dit pratiquer la méditation « plusieurs fois par semaine ».

C’est bon pour la santé mentale. Chez moi, tu peux passer des heures à essayer des choses en utilisant différents types de musique. C’est une façon d’expérimenter l’inconnu et le mystère. C’est un outil très efficace de méditation que je veux partager avec les gens. Dax Dasilva

La méditation aide à atteindre un équilibre et à mettre des choses en perspective, dit-il.

« Lorsque vous ressentez le stress, pouvoir aller dans un endroit complètement différent et se sentir transporté ailleurs est bénéfique. Le trou noir facilite ça. On a l’impression après coup de s’être débarrassé d’une partie du fardeau, du stress ou de l’obscurité qu’on peut ressentir dans notre quotidien. Ça aide à clarifier nos idées pour avoir une meilleure prise de décision. »

Dax Dasilva estime que la méditation apporte de la sérénité et du calme dans ses journées, en plus de l’aider à devenir une meilleure personne et de le soulager de la pression que ses responsabilités professionnelles peuvent provoquer par moments.

« Faire le vide dans ses pensées est plus facile à dire qu’à faire. Parfois on a besoin d’outils dans ce monde moderne de surstimulation avec les nouvelles en continu et les médias sociaux », dit-il.

La remorque se déplacera dans des festivals et des centres urbains en Amérique du Nord plus tard cette année.

« The Black Hole Experience » est présentée par Age of Union, l’alliance environnementale lancée par Dax Dasilva en 2021 pour protéger les espèces et les écosystèmes menacés.