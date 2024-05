Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires

L’inspiration

L’Espace recharge

À une époque où les employeurs veulent prendre soin de leurs employés, L’Espace recharge lance ce mardi son service clés en main de pauses au bureau, dont les activités proposées visent à faire sécréter les hormones du bonheur chez les employés. L’Espace recharge s’installe directement dans les entreprises pour une période de 3 à 12 mois. Les activités de groupe et individuelles sont conçues en collaboration avec des entreprises locales. « On organise tout de A à Z, explique la cofondatrice Hélène Beauséjour. C’est le maillon qui manquait dans le marché pour que tous les acteurs soient en lien facilement. » De toutes les activités, la Chambre immersive innove en permettant à l’employé de se retrouver seul dans une pièce, plongé dans l’expérience de son choix (aquarelle, création de bouquets de fleurs, méditation, etc.) à l’aide d’un guide sur écran géant, dans un contexte sans compétition ni jugement. Un projet pilote mené chez Énergir en novembre 2023 et en avril 2024 s’est conclu avec succès, affirme Andréanne Côté-Gauthier, directrice principale développement organisationnel chez Énergir. « Ce temps passé dans une pause bien-être ajoute de la qualité à la journée de l’employé et une pertinence à sa présence au bureau. »

Le chiffre

73 %

C’est le pourcentage de cadres intermédiaires qui se sont dits parfois ou toujours débordés, stressés ou épuisés au travail lors de la nouvelle enquête sur les sentiments des responsables (« Manager Sentiment Survey ») de 2024 réalisée par Capterra, la plateforme d’avis et de logiciels. Le taux de cadres intermédiaires qui vivent du surmenage est encore plus élevé parmi ceux qui travaillent dans de grandes entreprises de plus de 1001 employés (76 %) et ceux qui travaillent à distance (76 %). La plupart des cadres intermédiaires (50 %) disent aussi qu’ils n’ont pas assez de temps pour faire tout ce qu’ils ont à faire et qu’ils ne peuvent pas accorder à tous leurs subordonnés directs le temps dont ils ont besoin (56 %).

Le truc

Évitez de classer les employés selon leur année de naissance

On fait grand cas des profonds fossés générationnels dans le monde du travail, chaque génération attaquant les autres à coup de clichés. Il y a ceux qui ont tout eu et tout pris. Et les autres, paresseux, infidèles et chialeux, disponibles quand bon leur semble. Vous les reconnaissez ? Plutôt que de relier systématiquement les attentes face au travail à chaque génération, Stéphane Simard, CRHA, auteur et conférencier, suggère que les attentes soient plus liées à la situation personnelle ou professionnelle des gens. « C’est peut-être plus la situation individuelle et personnelle qui va avoir un impact sur le choix des attentes au travail », explique-t-il dans le magazine Carrefour RH. « Le fait d’être en couple, d’avoir un premier enfant, une première hypothèque. Ou encore au niveau du travail, c’est-à-dire que c’est normal pour un jeune de vouloir avoir de la formation, de vouloir avoir des possibilités d’avancement, comme c’est normal aussi pour quelqu’un de plus expérimenté de vouloir avoir des tâches qui correspondent à ses habiletés. » Dans un monde idéal, soutient-il, chaque gestionnaire devrait connaître les attentes de ses employés au lieu de mettre tout le monde dans le même panier.

L’évènement

Forum Agir Ensemble

C’est le mercredi 8 mai qu’aura lieu, à Oasis immersion, au Palais des congrès de Montréal, le tout premier forum sur la santé mentale au travail. Depuis la pandémie et la loi modernisant le régime de santé et de sécurité au travail, qui intègre désormais les risques psychosociaux, les employeurs redoublent d’efforts pour s’attaquer à cet enjeu de santé. L’Institut du Québec révélait qu’en 2022, le taux d’absentéisme avait augmenté de 19 % et plus de la moitié des travailleuses (58 %) et des travailleurs (65 %) qui souffrent de détresse psychologique élevée associent leurs symptômes à leur travail. Le forum permettra aux employeurs de s’informer des solutions et des nouvelles approches auprès d’experts, comme investir dans des mesures préventives. Prix du billet : 552,57 $.

Le conseil

Soyons plus transparents !

Avez-vous déjà demandé à un candidat lors d’une entrevue d’embauche quel est son salaire actuel ? Poser cette question est illégal dans six provinces canadiennes, soit la Colombie-Britannique, l’Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, le Manitoba, ou si vous travaillez pour la fonction publique fédérale. Stéfanie Rochford, CRHA et présidente du cabinet Rochford Recherche de Cadres, affirme que la province de Québec devrait suivre l’exemple de la Loi sur la transparence salariale (Pay Transparency Act), qui exige aussi de publier les renseignements sur les salaires lors des affichages de poste : « La question sur les antécédents salariaux dans une entrevue de sélection est d’apparence inoffensive, mais il y a des répercussions légales, éthiques et discriminatoires notamment pour les groupes appartenant aux minorités visibles, les femmes et les personnes en situation de handicap », rappelle-t-elle sur son blogue.

