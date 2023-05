Le site constitue l’un des plus vastes terrains vacants non contaminés de l’île de Montréal propice à la construction domiciliaire à un moment où la rareté de nouvelles habitations se traduit par un taux d’inoccupation des logements locatifs au plancher et des loyers en rapide progression.

Québec, Ottawa et Montréal participeront à l’élaboration du plan d’affaires menant à la mise en valeur des terrains de l’ancien hippodrome de Montréal, propriété de la ville depuis 2017.

Ce site constitue l’un des plus vastes terrains vacants non contaminés de l’île de Montréal propice à la construction domiciliaire à un moment où la rareté de nouvelles habitations se traduit par un taux d’inoccupation des logements locatifs au plancher et des loyers en rapide progression.

Les ministres Pierre Fitzgibbon, responsable de la Métropole, et France-Élaine Duranceau, responsable de l’Habitation se sont déplacés au parc Saidye-Bronfman dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour annoncer, en compagnie de la mairesse Valérie Plante, la création de GALOPH : Groupe d’Accélération pour l’Optimisation du Projet de l’Hippodrome, composé d’une quinzaine de partenaires de tous les milieux, dont les trois paliers de gouvernements.

Il sera coprésidé par Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge, et Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ. Il doit décider du nombre de logements à être construit sur ce vaste terrain, leur hauteur, la place dédiée aux équipements civiques comme une école et à celle réservée aux espaces verts.

Le comité aura aussi à se pencher sur le financement des infrastructures d’aqueduc et d’égout actuellement absentes du site. Son rapport est attendu d’ici 6 à 9 mois.