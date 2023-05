Montréal poursuit le développement de son réseau cyclable et priorisera en 2023 les quartiers moins nantis en pistes. La métropole prévoit allonger cette année 30 millions pour développer et mettre à niveau 59 kilomètres de voies.

Ce qu’il faut savoir La programmation vélo 2023 de la Ville de Montréal comprendra 53 projets dans 14 arrondissements et quatre villes liées.

Une place grandissante sera donnée aux arrondissements plus excentrés, comme Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Verdun ou Montréal-Nord.

Le Réseau express vélo (REV) bénéficiera aussi de certains aménagements et mises à niveau. Montréal veut ajouter 10 nouveaux tronçons d’ici 2027.

L’administration Plante doit dévoiler mardi sa programmation cyclable 2023. Celle-ci prévoit 53 projets, dans 14 arrondissements et quatre villes liées. Une « mise à niveau historique » du réseau cyclable sera entre autres réalisée dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Verdun et Montréal-Nord, qui sont nettement moins bien fournis en pistes cyclables.

« On va continuer à développer le REV et assurer l’offre dans les secteurs où la culture vélo est vraiment développée, mais plus que jamais, on veut donner la possibilité vélo dans les arrondissements où ça existait très peu », soutient la conseillère associée aux transports actifs, Mariane Giguère.

Parmi les projets « phares », on note par exemple la création d’une piste bidirectionnelle sur l’avenue Bourret, dans Côte-des-Neiges, qui deviendra « la première traversée sécuritaire » à vélo du boulevard Décarie, au nord de Sherbrooke. La Ville estime que des centaines de cyclistes fréquentent déjà cet axe achalandé sur une base quotidienne.

Dans Montréal-Nord, quatre pistes cyclables seront aménagées : dans la rue Prieur entre les avenues Oscar et Gariépy, sur l’avenue Salk entre le boulevard Gouin et la rue de Charleroi, dans la rue d’Amos entre les avenues Saint-Julien et Jean-Meunier, puis sur l’avenue des Récollets entre les boulevards Gouin et Industriel.

Sur l’avenue Bourbonnière, une piste cyclable verra le jour entre les rues Notre-Dame et de Bellechasse, afin de relier les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Dans le sud-ouest de l’île, la piste cyclable de la rue de Verdun sera quant à elle sécurisée avec un terre-plein physique et des quais adaptés aux autobus.

Une nouvelle piste unidirectionnelle doit aussi voir le jour d’ici l’automne sur l’avenue Christophe-Colomb, des deux côtés de la rue, entre les boulevards Rosemont et Gouin. « C’est une rue sur laquelle les parents sont extrêmement mobilisés depuis longtemps. Ils nous disent qu’ils ont peur », affirmait la mairesse de Montréal, Valérie Plante, en entrevue avec La Presse au mois de février.

Plus de REV en vue

Le Réseau express vélo (REV) n’est pas non plus en reste. Son tronçon sur le boulevard Henri-Bourassa, entre les rues Pitfield et Félix-Leclerc, sera terminé à l’été. Il devait être achevé l’an dernier, mais a été reporté en raison d’enjeux logistiques avec le constructeur.

Des travaux de mise à niveau auront aussi lieu sur le REV Saint-Denis, qui sera maintenant connecté jusqu’à Cherrier, et sur le REV Saint-Antoine/Viger, qui se prolongera entre le square Victoria et Saint-Urbain.

Au total, le REV doit s’enrichir de 10 nouveaux tronçons au cours des cinq prochaines années, selon ce qu’avait promis l’administration Plante en 2022. En tout, durant cette période, ce sont 200 kilomètres de voies cyclables qui s’ajouteront au réseau montréalais, dans 17 des 19 arrondissements.

Vélo Québec salue de son côté « la nouvelle approche d’équité territoriale ». Son PDG, Jean-François Rheault, dit avoir « particulièrement hâte de voir se concrétiser les voies cyclables dans Montréal-Nord, Parc-Extension ou Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, en plus d’axes structurants dans les quartiers plus centraux, où l’offre ne répond plus à l’achalandage accru ». « Nous espérons voir aboutir dès 2024 certains projets emblématiques, comme le REV annoncé sur Jean-Talon », maintient-il toutefois.

Cinq nouveaux axes pour VSMPE

Dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, cinq nouveaux axes cyclables permanents verront par ailleurs le jour dès cet été. Une piste sera située rue de Louvain, entre la rue D’Iberville et la 17e Avenue, une autre rue Legendre, entre la rue D’Iberville et la 16e Avenue, et une autre sur la 24e et la 25e Avenue, entre la rue Villeray et le boulevard des Grandes-Prairies.

Cette dernière facilitera les déplacements vers la future station du prolongement de la ligne bleue du métro, prévue d’ici 2029.

La rue Ball, entre l’avenue Stuart et la rue Durocher, verra également une piste cyclable apparaître, de même que l’avenue de l’Épée, entre les avenues Beaumont et Ogilvy. À noter : la rue Querbes aura aussi une nouvelle bande cyclable, entre l’avenue Ogilvy et le boulevard Crémazie.

« On vient vraiment travailler sur la question de l’équité territoriale, affirme la mairesse de l’arrondissement, Laurence Lavigne-Lalonde. Dans Parc-Extension et Saint-Michel, on a une densité de population très importante, avec plusieurs ménages sans véhicule et de nombreux enfants. Il faut leur donner des axes sécuritaires pour se déplacer de façon efficace, pas seulement des petits bouts de pistes à gauche et à droite. »

Montréal publiera par ailleurs dès lundi une nouvelle carte dynamique de son réseau cyclable en ligne, dans le but de permettre aux usagers quotidiens « de mieux planifier leurs déplacements ».