En annonçant l’aménagement d’un huitième « parc éponge », le plus important de la métropole, qui sera situé à Verdun, la Ville de Montréal veut réduire les risques d’inondations dans les maisons du secteur en cas de fortes averses.

« Quand il y a des pluies diluviennes, un parc éponge peut enlever de la pression sur les égouts et permettre à l’eau, qui irait peut-être dans les caves des citoyens, de venir dans ces cuvettes que l’on aménage avec différents dénivelés », a expliqué la mairesse Valérie Plante, en conférence de presse mardi.

Une agora sera notamment aménagée dans ce parc, situé au coin des rues Joseph et Dupuis, sur le terrain jouxtant l’usine d’eau potable Atwater, qui aura une superficie d’environ 4300 m², soit l’équivalent de plus de 10 terrains de basket-ball.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le nouveau parc éponge sera situé au coin des rues Joseph et Dupuis, sur le terrain jouxtant l’usine d’eau potable Atwater.

Sa capacité d’absorption sera d’un million de litres. L’eau s’accumulant dans la rue sera dirigée vers le parc pour y être absorbée.

Averses de plus en plus fréquentes

Les nouveaux aménagements, qui coûteront 16 millions, incluront notamment une plaine gazonnée avec une aire de détente, un espace de jeu libre, une halte cycliste, une aire d’entraînement, un parc canin et un espace champêtre avec des végétaux.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la mairesse de Verdun, Marie-Andrée Mauger

Au cours des deux prochaines années, la Ville prévoit aménager 30 de ces parcs éponges à différents endroits, en plus de 400 saillies de trottoirs drainantes, a indiqué la mairesse Plante.

En raison des changements climatiques, de tels aménagements sont nécessaires, a-t-elle ajouté.

« Les changements climatiques ont un impact réel. Le risque zéro n’existe plus. Mais en enlevant un peu de pression sur le réseau d’égout, on espère aider les gens parce que certains sont en détresse, quand ils ne peuvent plus assurer leur maison après deux ou trois inondations. Ces averses soudaines vont se produire de plus en plus. »