Près de 20 000 logements, dont la moitié auront des loyers abordables, reliés au métro par un tramway et disposés autour d’un grand parc seront construits sur les terrains de l’ancien Hippodrome de Montréal à partir de 2027.

C’est du moins la vision de la Ville de Montréal, qui dévoile vendredi son plan directeur pour un quartier carboneutre dans le secteur Namur-Hippodrome, dont les terrains lui ont été transférés il y a sept ans.

Sur le terrain de 43 hectares, on prévoit aussi des équipements sportifs, communautaires et culturels, des services de proximité, des zones d’emplois, des écoles, un centre sportif, une bibliothèque, un pôle de santé, 14 hectares de nouveaux parcs et places publiques, soit l’équivalent de 20 terrains de soccer, et une plantation massive d’arbres et de végétaux, ainsi qu’une gestion écologique des eaux.

« En étant propriétaires et promoteurs de ces terrains, nous saisissons cette occasion du siècle pour faire de ce nouveau quartier une vitrine des ambitions de Montréal, notamment en matière d’innovation, d’inclusion et de participation citoyenne », a déclaré, dans un communiqué, la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le futur tramway roulerait dans l’axe de la rue Jean-Talon et pourrait se prolonger jusqu’au boulevard Cavendish, indique le plan directeur.

L’année dernière, les élus municipaux parlaient plutôt de la construction de 12 500 logements sur le site.

En mai 2023, l’organisme communautaire La Traversée a remporté un premier appel d’offres pour la construction d’un immeuble de 200 à 250 logements sociaux. Mais un autre appel d’offres, auprès du secteur privé, n’avait attiré aucune soumission.

Selon les informations de La Presse, les promoteurs immobiliers n’avaient pas voulu formuler de proposition ferme sans savoir à quoi ressemblerait le quartier dans lequel ils s’inscriraient. La Ville demandait 60 % de condos à prix abordables sur une période d’au moins 30 ans.

Les terrains de l’ancien hippodrome sont actuellement en friche. La Ville devra y installer les infrastructures municipales, comme l’aqueduc, les égouts, les rues et autres aménagements. En entrevue sur la Première chaîne de Radio-Canada, le responsable de l’urbanisme au comité exécutif, Robert Beaudry, a estimé que ces infrastructures coûteront au moins 1,4 milliard.

Avec Philippe Teisceira-Lessard, La Presse