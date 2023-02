Si mon salaire baisse, je consomme moins. Si je consomme moins, le commerce au coin de la rue vend moins et pourrait fermer. S’il ferme, le proprio de la bâtisse ne perçoit plus le loyer et pourrait ne pas payer son [prêt hypothécaire]. Si la banque ne perçoit plus ses [remboursements hypothécaires], à qui doit-elle rendre des comptes ?