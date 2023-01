PME Innovation

La deuxième vie des épices à gin…

Les amateurs d’alcool du terroir connaissent bien Menaud, cette distillerie de Charlevoix qui travaille avec des ingrédients locaux pour élaborer ses vodkas, gins, bières et autres alcools fins, dont ces liqueurs de rhubarbe et de camerise qui se déclinent en deux teintes de rose. Le portefeuille de la distillerie s’est bonifié depuis sa création, il y a six ans, et inclut maintenant… des épices !