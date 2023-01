Chaque semaine, La Presse présente conseils et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

LE TRUC

Incivilité en hausse : dire bonjour et merci

« Dans le creux du confinement, j’étais certaine qu’il y aurait une bienveillance accrue après la pandémie, affirme en entrevue Julie Blais Comeau, conférencière et formatrice. Ce n’est pas le constat actuel. L’incivilité, la violence et le harcèlement sont en hausse en milieu de travail », observe la spécialiste qui donne des formations partout au pays sur l’incivilité dans les entreprises et organisations. « Certaines ont écrit des politiques de plus en plus précises, mais les employés ne les connaissent pas, explique-t-elle. Les employeurs doivent les faire connaître, car il en va de leur réputation et de la rétention du personnel. » Pour assurer un milieu de travail sain, sécuritaire et harmonieux, elle suggère de revenir à la base de la civilité apprise dès la maternelle : « Bonjour, ça va, j’aurais besoin de, est-ce que c’est possible, merci. » Des propos âgistes, racistes, vulgaires, injurieux vous incommodent au boulot ? La spécialiste conseille d’interrompre la personne qui les a prononcées et de lui demander gentiment de les répéter. Ensuite, nommez votre malaise et expliquez ce que représentent les propos. Par exemple : « Excuse-moi, peux-tu répéter ? Je veux être certaine d’avoir bien compris. Je n’avais pas vu ça de cette façon. J’ai un malaise avec ça. Je pense que quelqu’un pourrait penser que ce que tu es en train de faire ou de dire est de l’âgisme/du racisme/de la misogynie, etc. »

L’OUTIL

Pour gestionnaires de la nouvelle vague

PHOTO FOURNIE PAR DE SAISON Marie-Andrée Mackrous et Julie Tremblay-Potvin, fondatrices de De Saison

Le monde du travail vit, on le sait, de grands bouleversements depuis deux ans. La conciliation travail-famille-vie personnelle n’a jamais été autant mise de l’avant. Les employés en redemandent et comme gestionnaire, vous tentez de trouver le bon équilibre ? D’avoir des réflexes de saine performance ? Voici une série de capsules qui pourra vous inspirer : « Les bons réflexes et nouveaux modèles de la conciliation travail-famille-vie personnelle ». Sur leur site desaison.ca, les deux fondatrices Julie Tremblay-Potvin, stratège en culture organisationnelle, et Marie-Andrée Mackrous, facilitatrice des coachings de groupe, mettent en lumière des employeurs de toutes les industries. Directrice clinique, contremaître de chantier et directrice de PME présentent leurs pratiques qui font la différence pour eux et leurs équipes. De Saison veut changer le monde du travail en ne formant rien de moins que des gestionnaires de la nouvelle vague.

LE CONSEIL

Big Brother surveille les gestionnaires

« Il est impératif de toujours tenir pour acquis qu’à chaque fois que nous rencontrons nos employés, nous sommes fort probablement enregistrés. Ainsi, adapter nos méthodes de communications en conséquence est absolument nécessaire », affirme dans le magazine Carrefour RH Mikaël Maher, avocat chez Fasken. L’automne dernier, le Tribunal administratif du travail a accepté en preuve l’enregistrement audio d’une conversation privée entre une gestionnaire et une conseillère en ressources humaines au sujet d’une employée. L’enregistrement s’est fait à partir du cellulaire de l’employée en question, qui avait quitté la salle de réunion quelques minutes auparavant avec son conseiller syndical. Elle souhaitait démontrer l’attitude et l’intention hostiles de l’employeur à son égard. Est-ce que cette violation de la vie privée est justifiée dans les circonstances par des motifs et des moyens raisonnables ? Oui, tranche le Tribunal. L’employée avait des raisons suffisantes de croire que l’intervention de son employeur était arbitraire et injustifiée et que son lien d’emploi était en cause, explique l’avocat, dans un contexte où l’employée, qui se sentait mal défendue par son syndicat, avait déposé une plainte contre lui pour manquement à son devoir d’assistance.

Source : magazine Carrefour RH

L’INSPIRATION

La force d’Évelyne

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Karine Vanasse

Le personnage de Karine Vanasse dans la série Avant le crash a marqué les chaumières en usant d’ingéniosité et de détermination pour prendre sa place dans le féroce monde masculin de la finance. Un modèle de leadership féminin qui a pris toutes les sphères de sa vie en main (couple, enfant, carrière, amitié) malgré l’influence et la pression de ses proches. L’actrice était donc toute désignée pour animer un panel avec des femmes exceptionnelles qui ont brisé les conventions et tracé leur voie dans un monde traditionnellement réservé aux hommes : Farah Alibay, ingénieure en aérospatiale, Valérie Limoges, championne 2022 de la Coupe Nissan Sentra, instructrice et spécialiste en produits automobiles, Julie Fortier, présidente et directrice générale, Capitale Nissan, et Catherine Beaudry, ingénieure, économiste, professeure à Polytechnique Montréal et titulaire de la Chaire innovation. Cette discussion sur les métiers de l’automobile, des sciences d’ingénierie et des technologies aura lieu lors du Salon de l’auto de Montréal le vendredi 20 janvier à 13 h au Palais des congrès dans l’Espace Nissan.

L’ÉVÈNEMENT

Plus qu’un simple transfert de connaissances

Le 25 janvier à Montréal, dans le cadre du Mois du mentorat, Mentorat Québec revient avec son Forum. Cette année, la programmation est sur le thème Voyage au cœur du mentorat. Tous les secteurs sont couverts, de la jeunesse à la PME en passant par le communautaire et l’entreprise privée. « C’est l’occasion de parfaire ou de renouveler ses connaissances par rapport aux pratiques mentorales éprouvées ou innovantes dans un grand nombre de domaines », explique la présidente Julie Martineau dans un communiqué. Le mentorat a plusieurs vertus au sein des organisations. Il permet bien sûr d’encourager l’avancement professionnel, mais aussi de donner au suivant, de promouvoir l’équité et de développer une société plus juste. En attendant le Forum, une dizaine de balados créées pour le Mois du mentorat avec des gestionnaires, chercheurs et auteurs sont offertes sur le site de Mentorat Québec.