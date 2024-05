Bell a informé les techniciens du Réseau des sports (RDS), lundi, que 35 postes sont touchés par la décision annoncée en février de réduire de 9 % l’effectif global chez BCE.

Aucun départ n’aura toutefois lieu à RDS avant le 31 août, indique la direction de la chaîne sportive de Bell Média.

Le grand patron de BCE, Mirko Bibic, avait annoncé au début du mois de février la plus grande initiative de restructuration de l’effectif au sein de l’organisation en près de 30 ans.

L’entreprise montréalaise de télécommunications avait créé un choc en révélant son intention de supprimer 4800 emplois, des compressions touchant tous les secteurs d’activité de l’organisation.

Pour expliquer la décision, Mirko Bibic avait notamment souligné que les revenus publicitaires de Bell ont dégringolé de 140 millions en 2023 par rapport à l’année précédente.

La porte-parole de Bell Média, Katia Dionne, a indiqué à La Presse lundi que les dirigeants travaillent depuis ce temps avec les syndicats de l’entreprise « sur les conséquences pour la main-d’œuvre syndiquée ».

Elle précise que Bell Média travaillera avec le syndicat à RDS pour tenter d’atténuer l’impact sur les employés affectés en proposant des options de formation et des indemnités de départ volontaire et en éliminant les postes vacants dans la mesure du possible.

Trois syndicats

Il y a trois syndicats à RDS. Ils sont tous affiliés à la CSN. Il y a le syndicat des employés du service des opérations de routage, comptant environ 15 employés, celui de la salle de nouvelles, qui regroupe entre 80 et 100 personnes, et le SERDS (syndicat des employés du Réseau des sports, section technique), qui est le plus important. Ce syndicat a approximativement 175 membres.

La direction de la CSN n’a pas souhaité immédiatement commenter les compressions. La porte-parole de la CSN, Ève-Marie Lacasse, indique que le SERDS entend d’abord faire le point avec ses membres mardi.

Katia Dionne assure que Bell Média respecte et continuera à respecter toutes ses obligations en vertu des conventions collectives et à se conformer à toutes les lois fédérales applicables.