PHOTO JOHN TAGGART, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Sports Illustrated poursuivra ses activités après que la société propriétaire de la marque ait conclu un accord avec un nouvel éditeur, concernant ses produits imprimés et numériques.

Joe Reedy Associated Press

Minute Media a pris le relais en vertu d’une entente de licence avec Authentic Brands Group, lundi.

Le 19 janvier, Authentic révoquait la licence de publication de The Arena Group, après qu’Arena n’ait pas effectué un paiement trimestriel.

Authentic était en négociations avec Arena, Minute Media et d’autres entités d’édition ces deux derniers mois.

Authentic va acquérir une participation au capital de Minute Media, qui édite aussi les sites en ligne The Players’Tribune, FanSided et 90min.

Les autres termes, notamment la durée de l’accord, n’ont pas été annoncés.

« Sports Illustrated est la référence en matière de journalisme sportif et ce depuis près de 70 ans dans les médias imprimés et numériques. Le poids et la puissance de cette distinction ne peuvent être sous-estimés, a déclaré le fondateur et PDG de Minute Media Asaf Peled, dans un communiqué.

« Notre objectif sera de transmettre cet héritage à de nouveaux canaux émergents en améliorant la visibilité, la viabilité commerciale et l’impact durable, en cette nouvelle ère pour les médias. »

L’impact auprès des journalistes et autres employés de Sports Illustrated reste à voir.

Minute Media va les rencontrer lors des prochaines semaines pour déterminer la part du personnel qui restera en place, selon une personne au courant du dossier.

La personne a parlé à l’Associated Press de façon anonyme, car elle n’est pas autorisée à en parler publiquement.

« Nos priorités sont de garder Sports Illustrated en vie, de préserver l’héritage de l’institution et de protéger nos emplois, a déclaré Emma Baccellieri, rédactrice de SI et vice-présidente du syndicat des employés que représente la NewsGuild. Nous avons hâte d’aborder ces questions avec Minute Media. »

Autrefois hebdomadaire, Sports Illustrated est devenue une publication bihebdomadaire en 2018, puis mensuelle en 2020.