Violation des droits d’auteur Le New York Times poursuit Microsoft et OpenAI

(New York) ChatGPT remet-il en question le droit d’auteur ? La question était soulevée par des artistes, traducteurs et écrivains, qui s’estimaient copiés par l’intelligence artificielle (IA) générative ; c’est au tour du New York Times de porter l’affaire devant les tribunaux américains.