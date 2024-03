Il y a trois ans, la promesse de Meta de rémunérer les médias australiens avait incité le gouvernement à édulcorer une nouvelle loi régissant les plateformes en ligne et leurs relations avec les médias d’information.

PHOTO THIBAULT CAMUS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Sydney) La maison mère de Facebook, Meta, a annoncé vendredi qu’elle cesserait de payer les médias australiens pour leurs informations, déclenchant la colère du gouvernement qui estime que le groupe « manque » ainsi à ses engagements.

Agence France-Presse

Meta, qui a retiré les contenus d’actualités de sa plateforme dans nombreux pays, a indiqué qu’il supprimerait l’onglet Facebook News en Australie et ne renouvellerait pas ses accords de contenus avec les médias d’une valeur de centaines de millions de dollars.

« Les gens ne viennent pas sur Facebook pour des informations et du contenu politique », a expliqué la société pour justifier la suppression de Facebook News, un onglet donnant accès aux articles en ligne de grands médias.

La décision était attendue, mais devrait être un coup dur pour les médias australiens qui luttent déjà pour rester à flot.

Meta a déjà annoncé qu’elle ne renouvellerait pas ses accords de fourniture de contenus d’actualités avec les médias aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne.

Le géant des réseaux sociaux avait été poussé par les gouvernements à accepter de payer les médias pour des contenus informationnels afin de créer des conditions de marché plus favorables aux entreprises de médias en difficulté.

Les médias du monde entier se sont convertis aux publications en ligne mais peinent à monétiser leurs contenus face aux géants du numérique comme Google et Facebook qui se sont octroyé la majeure partie des revenus publicitaires en ligne.

Il y a trois ans, la promesse de Meta de rémunérer les médias australiens avait incité le gouvernement à édulcorer une nouvelle loi régissant les plateformes en ligne et leurs relations avec les médias d’information.

La ministre des Communications Michelle Rowland a exprimé vendredi sa colère face à l’annonce de Meta et a suggéré des représailles.

« La décision de Meta de ne plus payer pour le contenu d’information dans un certain nombre de juridictions représente un manquement à son engagement envers la viabilité des médias d’information australiens », a déclaré Mme Rowland.

« Cette décision supprime une source importante de revenus pour les entreprises australiennes de médias d’information. Les éditeurs d’information australiens méritent une compensation équitable pour le contenu qu’ils fournissent », a-t-elle ajouté.

Le gouvernement « étudiera toutes les options disponibles » pour résoudre le problème. Canberra est « déterminé à promouvoir un secteur médiatique fort, durable et diversifié compte tenu de son importance vitale pour notre démocratie et notre cohésion sociale », a-t-elle déclaré.