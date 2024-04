(Montréal) Le budget fédéral déposé mardi à la Chambre des communes comprend le versement de 42 millions à CBC/Radio-Canada pour l’année en cours.

La Presse Canadienne

La société d’État accueille favorablement cette annonce. Cette somme d’argent « arrive à point nommé » et « va aider la Société à gérer ses défis financiers d’une manière plus stable », a réagi CBC/Radio-Canada.

« C’est une bonne nouvelle, a commenté la présidente-directrice générale, Catherine Tait, dans un communiqué. Ce financement, en plus des mesures que nous avons prises depuis décembre, nous permettra de sauver des emplois et de poursuivre nos investissements dans les émissions et les services. »

« C’est une bonne chose pour les Canadiens et les Canadiennes, qui continuent de compter sur leur diffuseur public pour obtenir de l’information fiable et une programmation canadienne de qualité, comme notre couverture à venir des Jeux olympiques et paralympiques », a ajouté Mme Tait.

En décembre dernier, CBC/Radio-Canada a présenté des prévisions de pressions financières chiffrées à 125 millions pour l’exercice 2024-2025, « ce qui rendait nécessaire d’éliminer des postes et de réduire les dépenses dans les émissions créées par des producteurs indépendants canadiens », a-t-elle souligné.

Depuis, CBC/Radio-Canada a réduit son effectif de 141 employés et éliminé 205 postes vacants.

Grâce à ce nouveau financement, le diffuseur public ne prévoit pas de « compressions supplémentaires majeures cette année ».

CBC/Radio-Canada pourra ainsi « combler son déficit restant prévu et équilibrer son budget », a indiqué Mme Tait.