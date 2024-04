Boeing Quatre lanceurs d’alerte préviennent de « graves problèmes » de sécurité

(New York) Quatre lanceurs d’alerte, dont un ingénieur et des anciens employés de Boeing, ont témoigné mercredi devant une commission d’enquête du Sénat américain pour prévenir de « graves problèmes » de production des avions Boeing 737 MAX, 787 Dreamliner et 777.