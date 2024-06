Aide aux médias canadiens Le choix de Google crée des remous

La redistribution des 100 millions annoncés par Google aux médias canadiens devrait être coordonnée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), non par un organisme nouvellement fondé et choisi par le géant des moteurs de recherche, comme cela a été annoncé le 7 juin dernier, estime un collectif d’éditeurs canadiens qui affirment représenter plus de 95 % de l’industrie.