La tendance

La maternité la pénalise pour l’accès à une formation

Alors que le Québec manque d’ingénieurs, une mère diplômée qui souhaite réintégrer le marché du travail après avoir pris soin de ses trois enfants se dit pénalisée par ses congés de maternité successifs. « Dans le but de compléter ma formation continue requise par l’Ordre des ingénieurs du Québec, je voulais aller chercher ma certification PMP (Project Management Professional) », raconte Anne-Marie Demers, qui a obtenu un baccalauréat en génie chimique en 2008 et une maîtrise en génie chimique en entreprise en 2011. « Mis à part un examen, cette certification exige une expérience de 36 mois consécutifs en gestion de projets, poursuit-elle. Or, en essayant de me qualifier pour cette certification, j’ai appris que cette expérience doit avoir été acquise au cours des huit dernières années. J’ai cette expérience de 36 mois, mais elle a été acquise avant la naissance de mes enfants. » Quand elle a téléphoné au siège social de l’entreprise qui offre la certification PMP, Allentown en Pennsylvanie, on a suggéré à la diplômée universitaire de deuxième cycle d’opter pour une certification qui n’exige qu’un diplôme d’études secondaires.

Source : La Presse

Le chiffre

18,4 %

C’est la proportion des entreprises canadiennes qui appartenaient majoritairement à des femmes en 2023. Cinq ans plus tôt, on en comptait 15,4 %. C’est donc une bonne nouvelle, selon la ministre de la Petite Entreprise, Rechie Valdez, car les entreprises qui appartiennent à des femmes sont plus axées sur l’innovation et la durabilité environnementale que les entreprises qui appartiennent à des hommes. Ces conclusions proviennent du rapport annuel sur l’État des lieux de l’entrepreneuriat féminin au Canada, qui a été publié par le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, avec le soutien du gouvernement du Canada, et qui ont été présentées par Mme Valdez lundi. Même si le rapport démontre que les femmes entrepreneures progressent, il reste des défis à relever, entre autres sur la question des revenus : elles sont 37,1 % à gagner moins de 50 000 $ par année contre 31,7 % du côté des hommes.

Consultez le site Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat

Source : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jean Boulet, ministre du Travail

L’étude

Oui à la réforme de la construction

Selon les résultats du sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), le ministre du Travail, Jean Boulet, est sur la bonne voie avec sa réforme de la construction, mais pourrait aller encore plus loin. Assurer la polyvalence des métiers pour permettre au travailleur d’effectuer des travaux connexes ou apparentés à son métier est une mesure efficace ou très efficace, affirment 88 % des répondants. Parmi les autres mesures potentielles absentes du projet de loi, 68 % affirment qu’on devrait enlever les frontières de la CCQ qui bloquent la mobilité de la main-d’œuvre, 65 % croient qu’il faut éliminer l’entrée sur le marché du travail à travers l’ouverture de bassin et instaurer à la place un jumelage naturel entre les chercheurs d’emploi et les besoins immédiats des employeurs tandis que 58 % soutiennent qu’il faut réduire au maximum le nombre de catégories de métiers. Le sondage a été réalisé en ligne du 22 février au 14 mars 2024 auprès de 536 propriétaires de PME, dont 132 sont des entrepreneurs dans le secteur de la construction.

Source : Fédération canadienne de l’entreprise indépendante

PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS Frances Haugen

La citation

J’aimerais d’abord que les gens comprennent qu’on n’a pas besoin d’être une personnalité publique quand on devient lanceur d’alerte. Dans la presque totalité des cas, ces personnes restent anonymes. Frances Haugen dans le dernier numéro du magazine Gestion HEC Montréal

L’ancienne cheffe de produit de l’équipe de désinformation civique chez Facebook, qui traitait des questions liées à la démocratie, à la désinformation et au contre-espionnage, s’est dite fière « d’avoir pris le risque de révéler » ce qu’elle savait des pratiques de Facebook. « Je suis satisfaite d’avoir fait mon devoir. Je me suis découvert une force que je ne me connaissais pas », a-t-elle déclaré au magazine. Titulaire d’un diplôme en génie électrique et informatique, spécialiste de la gestion algorithmique de produits, elle a travaillé sur des algorithmes de classement chez Google, Pinterest, Yelp et Facebook. Quand elle a découvert que Facebook avait induit le public et les investisseurs en erreur sur la façon dont le réseau social traitait les changements climatiques, la désinformation, les discours haineux et l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale des enfants et des jeunes adultes, elle a amassé des preuves sur les agissements de Facebook et les a rendues publiques. Elle travaille aujourd’hui chez Beyond the Screen.

Source : Gestion HEC Montréal

Le conseil

Vous voulez recruter des jeunes ? Ils ne sont pas sur LinkedIn.

Le recrutement de la génération Z est essentiel au succès futur de vos organisations. Or, les jeunes professionnels ne réseautent pas là où les recruteurs sont habitués de les trouver. Ils sont sur TikTok, rapporte le magazine Employee Benefit News (EBN). Selon une enquête récente du site d’aide à la rédaction et à l’enseignement EduBirdie, un Z passe 25 % de son temps éveillé à parcourir les réseaux sociaux, cherchant principalement à enrichir sa vie professionnelle. Une majorité de travailleurs de la génération Z (70 %) font défiler TikTok à la recherche de conseils de carrière et 19 % avouent que c’est leur principale ressource. Les plateformes comme TikTok ne sont pas aussi fiables que celles de recherche d’emploi officielles comme LinkedIn ou Monster et seulement 42 % des Z vérifient les informations qu’ils obtiennent. Comme employeur, ce que vous devez retenir, c’est que TikTok peut vous donner des informations sur les nouvelles tactiques de recrutement, affirme Ksenia Hubska, responsable des données chez EduBirdie.

Lisez un article d’Employee Benefit News sur ChatGPT(en anglais ; abonnement requis)

Lisez un article d’Employee Benefit News sur TikTok (en anglais ; abonnement requis)

Source : Employee Benefit News (EBN)