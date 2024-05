Le magazine Protégez-Vous a annoncé dans son plus récent numéro qu’il ne paraîtrait plus que six fois par année.

Le magazine Protégez-Vous n’a pu se protéger plus longtemps contre la crise qui secoue les médias. Le mensuel québécois de consommation, qui a célébré son 50e anniversaire l’automne dernier, a annoncé dans son plus récent numéro qu’il ne paraîtrait plus que six fois par année.

L’édition sur papier passe de 11 parutions (10 de 48 pages et un double numéro estival de 64 pages) à six parutions de 64 pages, soit une réduction d’environ 30 %.

Les lecteurs de la publication ont été informés du changement dans le premier numéro de la nouvelle version, dont la distribution postale a commencé au début de la semaine.

« Le magazine devient un bimestriel à compter de maintenant, et vous avez entre les mains son tout premier numéro », leur a annoncé le directeur général des Éditions Protégez-Vous, Sylvain Masse. Le site web de Protégez-Vous devient son « vaisseau amiral », a-t-il précisé.

Pour faire face aux coûts croissants du papier, de l’impression, du transport et des autres services connexes, Protégez-Vous a pris la décision de diminuer le nombre de parutions papier, « l’option la plus sensée pour maintenir l’accès au magazine sans augmenter le prix des abonnements à la publication dans un contexte économique déjà difficile pour les consommateurs », expliquait-il. Le paiement annuel, qui inclut l’accès au site web, demeure à 54 $.

Avec un rien de mauvaise foi, on pourrait arguer que le passage de 544 pages à 384 pages pour le même tarif constitue une forme de réduflation, la stratégie de rétrécissement des emballages que la revue de protection des consommateurs ne s’est pas privée de dénoncer depuis deux ans.

« Pas du tout ! », rétorque Sylvain Masse, en entretien téléphonique.

« La réduflation, c’est diminuer le contenu. Or, c’est à peu près le contraire qu’on fait, on continue à produire autant de contenus, sinon plus, depuis déjà quelques années. Bien sûr, ce transfert se fait sur le web, parce que la réalité, c’est que les gens sont en train de transférer leurs habitudes de consommation d’information sur le numérique. »

Protégez-Vous compte environ 94 000 abonnés, dont la moitié au papier et au web. L’autre moitié sont des abonnés uniquement numériques (un paiement annuel de 48 $).

« Ces gens-là non seulement ne perdent pas, mais ils gagnent, fait valoir Sylvain Masse. On a beaucoup plus de contenu. »

Les rares lecteurs sans connexion numérique ou qui ne fréquentent pas le site web de l’éditeur y perdront toutefois au change.

« Oui, c’est vrai, c’est la réalité avec laquelle il faut vivre », reconnaît-il.

À l’unité, le prix du numéro papier passe de 7,95 $ à 8,95 $.

L’équipe a consacré plusieurs mois à la révision de la maquette et du contenu « pour faire en sorte que le magazine soit encore plus magazine », indique le directeur général. « Avec les années, le web et le magazine sont devenus deux expériences différentes pour le consommateur. »

L’abonné qui consulte le site web est généralement en quête d’une information précise – un test pour un produit auquel il s’intéresse, par exemple. Le lecteur du magazine s’informe au fil et au rythme de sa lecture.

« On voulait travailler aussi cet aspect-là, poursuit-il. On rajoute quand même 16 pages à la version papier. Je trouve que ça lui donne une plus grande diversité. »

Le magazine revu et augmenté compte deux nouvelles rubriques régulières, l’une, Monnaie d’échange, qui répond aux questions de finances personnelles des lecteurs, et l’autre, Dans nos labos, qui est signée par l’équipe des tests.