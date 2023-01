Nous avons publié cette semaine un reportage présentant certaines applications pour économiser à l’épicerie. De nombreux lecteurs nous ont écrit pour nous parler de leurs expériences et nous mettre en garde contre certains frais. Voici quelques-uns des témoignages reçus.

FoodHero et Flashfood

Après m’être inscrit à FoodHero, j’ai fait une petite commande pour vérifier le fonctionnement. Tout est très bien et les produits sont très bons. Mais il y avait une surprise, des frais de service de 1,80 $ + les deux taxes sur chaque commande… Alors il faut y penser avant et faire la plus grosse commande possible pour maximiser la transaction. Je trouve un peu exagérée cette pratique, surtout quand on pense aux profits incroyables des épiceries et au fait qu’on nous fait payer pour profiter des rabais.

Concernant Flashfood chez Maxi, celle-là est totalement gratuite et fonctionne bien aussi, mais il y a un inconvénient pour moi : je dois me déplacer à 30 km de la maison. Par contre, j’ai déjà réalisé 1570 $ d’économies en quelques années.

Jean-Marc Labarre, Saint-Isidore

Personnellement, j’utilise deux applications : Flashfood ainsi que FoodHero. Je dirais que les deux applications sont complémentaires : FoodHero offre plusieurs types de viandes, plats préparés, poissons, etc. Bref, tout ce qui peut se congeler. L’autre va offrir des produits périssables frais (et non périssables, mais plus rares) : fromages, pâtés au poulet, boîtes de légumes, café, etc. Toutefois, il m’arrive fréquemment de rencontrer des erreurs avec FoodHero : produits non disponibles, erreur dans la préparation de la commande, etc. De plus, cette application facture des frais de 1,79 $ par commande (donc si on commande dans trois magasins différents, c’est considéré comme trois commandes… ce n’est pas idéal si on a peu d’articles). Finalement, avec FoodHero, on doit attendre d’avoir la confirmation du magasin avant de passer chercher la commande, alors qu’avec Flashfood, je peux, quand je suis déjà dans le magasin, regarder s’il y a des produits qui m’intéressent et les ramasser directement à la sortie.

Michel Plunus, Drummondville

Reebee

J’utilise l’application Reebee depuis plusieurs années déjà. Je ne suis pas de celles qui analysent les circulaires pour préparer mes menus, mais je l’utilise surtout pour dénicher les rabais en fonction de mes besoins du moment. J’ai besoin de bœuf haché ? Allez, Reebee, dis-moi où trouver le meilleur prix. Parce que Reebee est dotée d’un moteur de recherche très efficace et que les économies peuvent s’avérer substantielles. Non seulement pour l’épicerie, mais aussi pour une multitude de commerces : pharmacies, quincailleries, magasins, etc. En tout, près d’une centaine de circulaires. Alors je ne m’en passe plus.

Sylvie Lefebvre, Saint-Charles-Borromée

Un autre avantage de l’application Reebee est de pouvoir bénéficier facilement d’économies en présentant les rabais des concurrents avec cette appli, dans les commerces qui acceptent d’égaler les prix des concurrents (par exemple Maxi). On évite ainsi d’avoir à visiter plusieurs commerces pour profiter des meilleurs prix.

Richard Carlesso

Flipp

J’utilise Flipp depuis plusieurs années. Il y a toutes les circulaires, pas besoin de fouiller plus loin. Ce que j’aime le plus, c’est de trouver à quel endroit se trouve le meilleur rabais. Exemple : tu veux des mouchoirs ? Eh bien, tu écris dans la ligne de recherche « Mouchoirs » et l’application listera tous les prix des mouchoirs dans les différents magasins ; et c’est bon pour tout, pas juste l’épicerie.

Lucie Lajoie, Pointe-Claire

Ma stratégie pour réduire ma facture d’épicerie d’au moins 25 % : 1- Utiliser l’application Flipp sur mon cellulaire avec les circulaires pour trouver les meilleurs rabais ; 2- Être flexible sur le choix de fruits et légumes ; 3- Acheter dans la mesure du possible uniquement ce qui est en rabais en grande quantité ; 4- Entreposer les produits non périssables et congeler la viande ; 5- Acheter chez Maxi et faire ajuster les prix à ceux des concurrents à la caisse en présentant l’écran de l’application Flipp ou les circulaires papier pour profiter des meilleurs prix sans devoir visiter toutes les épiceries.

Pierre

Yuka

Yuka est une application gratuite permettant d’analyser les produits alimentaires et les cosmétiques, en lisant le code à barres. On vous explique l’évaluation de chaque produit dans une fiche détaillée. Par exemple, pourquoi ajoute-t-on du polysorbate 80 dans certaines crèmes glacées alors que d’autres n’en contiennent pas ? Savez-vous que cet ingrédient est suspecté de perturber la flore intestinale et d’augmenter le risque de maladies auto-immunes ? Aussi, ce que vous mettez sur votre peau pourrait vous surprendre. Prenez donc quelques instants pour vérifier vos produits à l’épicerie et à la pharmacie. Vous serez étonnés !

Jean-Claude Beaudry, Sainte-Agathe-des-Monts