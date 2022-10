La division Placements privés de la Caisse de dépôt et placement sera dirigée à partir du bureau de Montréal pour la première fois depuis 2014, hormis de brefs interludes.

André Dubuc La Presse

La Caisse a annoncé lundi la nomination de Martin Longchamps à titre de premier vice-président et chef des placements privés. La division s’occupe de tous les placements privés de l’extérieur du Québec. Ceux du Québec demeurent sous la responsabilité de Kim Thomassin, PVP et cheffe, Québec.

Il s’agit d’une promotion pour M. Longchamps. Il occupait le poste de directeur général et chef de l’origination et de l’exécution, placements privés, chez Investissements PSP, soit l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.

Le portefeuille placements privés chez PSP s’élève à 36 milliards, selon son rapport annuel 2022. Le patron du placement privé chez PSP se nomme David Scudellari.

La valeur des placements privés à la Caisse, au Québec et hors Québec confondus, s’élève à 82,5 milliards, selon le plus récent rapport annuel de l’institution. La Caisse est le troisième investisseur au monde en placements privés, selon le classement de Private Equity International.

« Il s’agit d’une importante nomination », dit Patric Besner, vice-président à l’Institut sur la gouvernance des organisations privées et publiques (IGOPP), à qui on a demandé de commenter. « Une partie importante des rendements des dernières années à la Caisse provient des placements privés. » En cinq ans, le rendement annualisé des placements privés de la Caisse de dépôt frôle en effet les 20 %, avant cette année.

M. Longchamps travaillera de Montréal. Il entre en fonction le 14 novembre. Il remplace Martin Laguerre qui avait son bureau à New York. Celui-ci a déjà quitté son poste, selon nos informations.

La Caisse a refusé de préciser s’il s’agissait d’un départ volontaire ou d’un remerciement. Lors d’un départ involontaire, les dirigeants de la Caisse ont droit à une indemnité de départ alors qu’ils n’y ont pas droit lorsqu’ils partent d’eux-mêmes.

Le message qu’on entend est que le départ M. Laguerre découle d’une entente cordiale entre les parties.

Son départ n’a en tout cas rien à voir avec l’investissement raté dans la banque de bitcoins Celsius, en restructuration judiciaire, puisque ce placement relève d’Alexandre Synnett, PVP et chef des technologies. M. Synnett se rapporte à Marika Paul, cheffe de la direction financière et des opérations.

M. Laguerre n’est pas responsable non plus d’un autre placement qui a mal tourné : le producteur d’énergie solaire indien Azure Power Global. Cet investissment a été pris en charge par l’équipe Infrastructures sous la gouverne d’Emmanuel Jaclot. On attend d’ailleurs encore les états financiers annuels d’Azure, après près de trois mois de retard.

Chaise musicale aux placements privés

M. Laguerre a remplacé Macky Tall. Celui-ci a dirigé les placements privés pendant quelques mois en 2020 après le départ de Stéphane Etroy qui a dirigé la division de Londres de 2017 à 2019. Prétendant malheureux à la succession de Michael Sabia comme grand patron de la Caisse, M. Tall a quitté l’organisation en décembre 2020.

Avant M. Etroy, Roland Lescure, alors numéro deux de la Caisse, a brièvement dirigé le service dans les semaines qui ont suivi le départ précipité d’Andreas Beroutsos en 2016. Ce dernier travaillait de New York.

Bref, depuis le départ à la retraite de Normand Provost, qui a dirigé les placements privés de 2004 à 2013, la division Placements privés hors Québec de CDP a principalement été dirigée de l’étranger. Au fil des ans, la majorité des postes de vice-président aux placements privés ont été déplacés à l’étranger. Lundi, la Caisse n’a pas commenté l’information, se contentant de dire que l’équipe placements privés est deux fois plus importante à Montréal qu’à Londres et presque deux fois plus importantes qu’à New York.