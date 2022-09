La valeur du patrimoine forestier québécois

Quelle est la valeur patrimoniale de la forêt québécoise ? Malgré son inestimable richesse écologique et son immense valeur à titre d’héritage le plus précieux que l’on doit impérativement léguer au plus grand nombre de générations futures, la forêt québécoise ne semble pas mobiliser la même attention ni la même fibre que certains autres de nos fleurons identitaires.