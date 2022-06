Les cryptomonnaies subissent une importante dégringolade. Voici quelques articles pour expliquer ce qu'il en retourne.

La plateforme de cryptomonnaies Coinbase a annoncé mardi qu’elle allait supprimer 18 % de ses effectifs au moment où le marché des devises virtuelles est fortement secoué, son patron évoquant les conditions économiques et l’expansion trop rapide de la société. Coinbase a fait son entrée sur le NASDAQ en avril 2021.

Le bitcoin plongeait lundi à son plus bas niveau depuis 18 mois, plombé par le manque d’appétit pour le risque des investisseurs, le marché des cryptomonnaies passant brièvement sous le cap symbolique de 1000 milliards de dollars.

L’aventure de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans les cryptomonnaies tourne au cauchemar après seulement huit mois. Son partenaire, Celsius Network, gèle les retraits et transferts de ses 1,7 million de clients en raison de ce qui est perçu comme une crise des liquidités – faisant du même coup craindre le pire quant à son avenir.

Effondrement du marché des cryptomonnaies : Les célébrités se font plus discrètes

Dans la dernière publicité du site d’échange de monnaie virtuelle Crypto.com, intitulée Bravery Is a Process, le basketteur vedette Joel Embiid se promène dans Philadelphie tandis que Bill Self, son ancien entraîneur à l’université, fait la narration. « Même lorsque notre chemin n’avait pas de sens pour tout le monde, nous avons continué », dit Self dans la publicité, qui a fait ses débuts le 6 mai. « Nous continuons, jusqu’à ce que notre chemin soit celui qu’ils auraient souhaité prendre. »

Ce que la publicité ne dit pas : le marché des cryptomonnaies est au milieu d’un effondrement. Acheteurs, prenez garde.