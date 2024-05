La rentabilité d’Hydro-Québec connaît une chute importante en ce début d’année, en raison de la baisse du niveau d’eau dans ses réservoirs, qui limite les exportations, et des températures plus douces que la normale.

Après les trois premiers mois de 2023, le profit d’Hydro-Québec est en baisse de 655 millions, à 1,5 milliard.

« Les résultats du premier trimestre de 2024 sont conformes à nos projections, et s’inscrivent dans la continuité du contexte de faible hydraulicité qu’a connu Hydro‐Québec l’an dernier », a indiqué Maxime Aucoin, vice-président exécutif, Stratégies et finances qui a remplacé le vice-président Finances Jean-Hugues Lafleur pour la présentation des résultats.

Si la baisse marquée des apports en eau dans nos grands réservoirs du nord du Québec durant la deuxième moitié de 2023 n’a aucune incidence sur l’approvisionnement énergétique du Québec, son impact se fait encore sentir cette année sur nos exportations d’électricité. Maxime Aucoin, vice-président exécutif, Stratégies et finances

Hydro-Québec a dû couper de moitié ses exportations, ce qui a fait diminuer ses revenus de 793 millions.

La rentabilité des exportations est également en baisse. Cette année, Hydro-Québec a obtenu en moyenne 10,6 cents par kilowattheure exporté, contre 13,2 cents par kilowattheure exporté l’an dernier.

Pour la même période en 2023, Hydro-Québec avait inscrit un bénéfice record de 2,2 milliards. L’hiver qui vient de se terminer a été le plus doux des dix dernières années, mais Hydro-Québec a quand même augmenté ses ventes et ses profits au Québec en raison de la hausse de la demande et des augmentations tarifaires.