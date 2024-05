Après son laboratoire d’essais haute tension, le descendant du moteur-roue. Hydro-Québec veut se départir de ses actions restantes dans Dana TM4 – sa coentreprise avec multinationale Dana qui se spécialise dans l’électrification des transports.

Devant les investissements colossaux qui attendent la société d’État au cours de la prochaine décennie, la société d’État a décidé de se prévaloir de son option pour vendre la participation de 45 % dans son partenariat avec l’équipementier américain.

« Notre plan d’action est très ambitieux et pour le réaliser, nous devons nous concentrer sur notre cœur de métier et les investissements de l’ordre de 150 à 180 milliards qui sont requis », affirme Maxime Aucoin, vice-président exécutif, stratégies et finances, d’Hydro-Québec.

Depuis la vente d’une participation majoritaire (55 %) à Dana pour 165 millions en 2018, la société d’État a réinjecté plus de 200 millions dans la coentreprise pour éviter une dilution. Au cours des six dernières années, Dana TM4 a réalisé plusieurs acquisitions en plus d’ouvrir des usines à l’international, ce qui a nécessité d’importants investissements de la part des deux partenaires.

En plus de Boucherville, en banlieue sud de Montréal, le spécialiste des moteurs électriques est présent aux États-Unis, en Italie, en Inde, en Chine et bientôt en Suède. Dana TM4 conçoit et fabrique des moteurs électriques, des génératrices et des systèmes de commandes destinés aux véhicules de promenade, commerciaux, récréatifs et sportifs, notamment.

Hydro-Québec affirme que son retrait dans Dana TM4 « n’aura pas d’impact sur le maintien et des emplois » au Québec. À Boucherville, l’effectif de la coentreprise a plus que doublé depuis 2018 pour s’établir à plus de 300 personnes. Les installations de l’entité ont aussi été agrandies.

Il faudra attendre avant d’avoir une idée du montant qui sera obtenu par la société d’État. Les deux parties doivent s’entendre sur la « juste valeur marchande » de Dana TM4.

C’est une deuxième cession en autant de semaines qui est annoncée par Hydro-Québec. Le 26 avril dernier, la société d’État faisait part de son intention de céder son laboratoire d’essais haute tension à Hitachi Énergie, l’un de ses principaux fournisseurs. Ce transfert doit être officialisé en 2027. Le laboratoire sera intégré par Hitachi Énergie Canada, situé à proximité.

Fondée en 1904, Dana a généré des revenus de 10,6 milliards US l’an dernier en plus de générer des profits nets de 38 millions. L’équipementier automobile compte plus de 42 000 employés à travers le monde et fait affaires avec des géants comme Ford, General Motors, Nissan, Volvo et Toyota.