L’aventure de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dans les cryptomonnaies tourne au cauchemar après seulement huit mois. Son partenaire, Celsius Network, gèle les retraits et transferts de ses 1,7 million de clients en raison d’une crise des liquidités – faisant du même coup craindre le pire sur son avenir.

Julien Arsenault La Presse

Richard Dufour La Presse

« Suspendre les activités comme cela est un plan extrême qui détruit la confiance envers toute entreprise, souligne Phillippe Jetté, analyste principal des cryptomonnaies chez la firme Rivemont Investissements. C’est donc que la situation est absolument critique. »

Présentée comme une « entreprise de calibre mondial » par la CDPQ pas plus tard qu’à l’automne dernier, Celsius, qui a reçu des millions de dollars du bas de laine des Québécois, a semé la consternation chez sa clientèle en évoquant des « conditions extrêmes » de marché ayant mené à l’effondrement du prix des cryptoactifs ces dernières semaines. Plusieurs questions demeuraient sans réponse, lundi, au lendemain de l’annonce.

Seule certitude : il « faudra du temps » avant de trouver une solution, laisse entendre la compagnie qui n’a vraisemblablement pas les reins assez solides pour honorer les retraits que souhaitent effectuer ses clients, plongés dans l’incertitude.

« Les prochaines heures et jours seront cruciaux, mais Celsius dans son modèle actuel […] est probablement déjà mort et enterré », croit M. Jetté.

Pendant que les principaux indices dégringolaient, lundi, le marché des cryptomonnaies suivait la même tendance. Cryptomonnaie la plus utilisée, le bitcoin cotait à 23 965 $ US, en baisse de 9,5 %.

Modèles risqués

Les cryptobanques comme Celsius s’inspirent du modèle des banques traditionnelles. Elles mettent en commun les dépôts de cryptomonnaies comme le bitcoin et offre des prêts et des intérêts, souvent supérieurs à 10 %, aux déposants.

Le hic, c’est que ces nouveaux acteurs ne sont pas réglementés et que rien ne protège l’argent des déposants. De plus, ils ne sont pas assujettis à un seuil minimal de capital dans leurs réserves, contrairement aux institutions financières traditionnelles. À l’instar d’autres plateformes, Celsius s’est retrouvé sous la loupe des autorités réglementaires américaines en rémunérant ses déposants avec sa propre monnaie virtuelle (CEL). Selon les gendarmes boursiers, cette pratique constitue une offre de titres non enregistrés qui enfreint les règles.

Questions sans réponse

La CDPQ n’a jamais précisé la taille de son investissement dans Celsius. Au 31 décembre dernier, sa valeur oscillait entre 150 et 300 millions, selon le plus récent rapport annuel de l’institution.

Gestionnaire de portefeuille chez Rivemont, Martin Lalonde juge prometteur le secteur des cryptomonnaies. Il comprend l’intérêt de la Caisse. Un constat s’impose toutefois.

« Ce qu’on peut dire, c’est qu’ils n’ont pas misé sur le bon poulain en partant », affirme M. Lalonde.

Lundi avant-midi, la CDPQ n’avait pas commenté la situation chez Celsius. Elle n’avait pas non plus expliqué le processus de vérification au préalable l’ayant incité à miser des millions dans une compagnie dont l’existence est incertaine huit mois plus tard.

Selon M. Lalonde, la Caisse a possiblement sous-estimé les risques réglementaires puisque Celsius s’apparentait à une banque.