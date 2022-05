La nouvelle chute de la valeur du bitcoin, l’emblème du marché des cryptomonnaies, s’est poursuivie jeudi pour passer sous le seuil des 26 000 $ US, à son plus bas niveau depuis la fin de décembre 2020.

Martin Vallières La Presse

Cette valeur s’est redressée un peu aux environs de 28 000 $ US en fin de journée, alors que les intervenants du marché des bitcoins tentaient encore de cerner l’impact des soudaines difficultés des cryptomonnaies de type stablecoins, comme le Terra USD, dont la valeur est censée se maintenir à parité avec le dollar américain.

Entre-temps, la valeur du bitcoin se retrouve en baisse de 30 % sur un mois. Elle est aussi en recul de 60 % depuis son sommet historique de 67 700 $US atteint en novembre dernier.

En conséquence de cette rechute du bitcoin, la totalité du marché des cryptomonnaies ne représente plus que 1200 milliards US, contre plus de 3000 milliards US à son sommet il y a six mois.

Pour tenter d’y voir plus clair, La Presse a recueilli les observations et commentaires de deux analystes québécois du marché des cryptomonnaies.

Il s’agit d’Alexandre F. Roch, qui est professeur en finance et analyste des cryptomonnaies à l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM, ainsi que de Philippe Jetté, qui est analyste principal des cryptomonnaies pour le Fonds Rivemont Crypto chez la firme Rivemont Investissements.

Quel constat tirer de cette rechute du bitcoin et des cryptomonnaies ?

PHOTO FOURNIE PAR L'ESG-UQAM Alexandre F. Roch, professeur en finance et analyste des cryptomonnaies à l’ESG-UQAM

« On pensait pendant longtemps que les cryptomonnaies comme le bitcoin seraient peu corrélées avec les fluctuations des marchés financiers en général. Certains promoteurs des cryptomonnaies prétendaient même qu’elles pourraient être une protection contre l’inflation. Or, c’est beaucoup moins le cas, comme on le constate ces temps-ci avec la rechute des cryptomonnaies de façon encore plus marquée que la correction en cours dans les marchés boursiers. Quant à la protection contre l’inflation, la rechute de valeur attribuée aux cryptomonnaies s’avère tout le contraire d’une « valeur refuge », avec une perte de valeur bien pire que l’impact de l’inflation sur la valeur [du pouvoir d’achat] du dollar américain. »

PHOTO FOURNIE PAR RIVEMONT Philippe Jetté, analyste principal des cryptomonnaies pour le Fonds Rivemont Crypto chez la firme Rivemont Investissements

« C’est l’hécatombe sur les marchés des cryptomonnaies alors que le bitcoin est en recul d’environ 20 % au cours du seul mois de mai. L’histoire demeure la même qu’au cours des derniers mois. Le marché des cryptomonnaies conserve sa forte corrélation avec les indices boursiers nord-américains, tout spécialement l’indice [de marché] à saveur technologique NASDAQ. Alors que cet indice se pointe à un prix plancher pour l’année, le bitcoin fait de même. La volatilité est toutefois plus forte que jamais par les temps qui courent. »

Quelles leçons devraient tirer ceux qui s’intéressent aux bitcoins ?

Alexandre F. Roch

« Cette autre chute des cryptomonnaies nous rappelle que ça reste un marché très spéculatif et très volatil, au gré des opinions et des perceptions de valeur sans base d’actif réel qui circulent parmi les intervenants de ce marché. Aussi, le marché des cryptomonnaies demeure très peu encadré par les autorités réglementaires des marchés financiers. Par conséquent, pour ceux qui auraient des placements de cryptomonnaies dans leur portefeuille, un épisode de rechute de valeur comme ce que l’on voit ces temps-ci devrait être un bon moment pour réévaluer la pertinence de tels placements à haut risque dans un portefeuille bien diversifié. »

Philippe Jetté

« Si tout recul du genre peut mener à [un sentiment de] panique, ceux qui font partie du monde des cryptomonnaies depuis suffisamment longtemps savent que c’est souvent dans ces moments que se trouvent les opportunités maximales. Doit-on rappeler que c’est loin d’être la première fois que le bitcoin subit un tel recul et que, chaque fois, c’était pour mieux se diriger vers de nouveaux sommets ? Cette catégorie d’actif [les cryptomonnaies] a été la plus performante de la dernière décennie malgré ces nombreux reculs. C’est la vision à long terme qui a permis aux investisseurs de ce marché émergent de générer des rendements inégalés. »

Quelles sont les implications pour les régulateurs financiers ?

Alexandre F. Roch

« Les cryptomonnaies et les produits d’investissement liés aux cryptomonnaies sont de plus en plus accessibles aux investisseurs et aux gestionnaires de fonds d’investissement. En contrepartie, plus des gens ou des fonds investissent dans les cryptomonnaies, plus que le niveau de risque systémique des cryptomonnaies dans les marchés financiers et l’économie pourrait devenir important. Par conséquent, cet autre épisode de chute des cryptomonnaies devrait alerter les autorités des marchés financiers à l’importance de mieux encadrer les cryptomonnaies afin d’en atténuer le potentiel futur de risque systémique pour l’économie. »

Philippe Jetté

« Quelle que soit la conclusion de cette crise, elle représentera un moment clé dans l’effort de régulation des cryptomonnaies par les autorités [financières]. D’ailleurs, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré lors d’une audition publique [mardi] que bien que les actifs numériques puissent "promouvoir l’innovation", ils pourraient également "présenter des risques pour le système financier". Mme Yellen a aussi indiqué que les cryptomonnaies comme le Terra UST [appelées stablecoins parce que liées au dollar US] devaient être réglementées d’ici la fin de l’année. »