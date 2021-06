La remise des prix Idéa de l’Association des agences de communication créatives (A2C), récompensant les meilleures créations publicitaires et stratégies marketing du Québec, a eu lieu hier, virtuellement pour la deuxième année.

Isabelle Massé La Presse

Six Grands Prix ont été remis à cette occasion, soulignant le travail de cinq agences. Il s’agit de lg2 pour une pub de Maxi avec Martin Matte, Wedge pour Aupale Vodka, Touché ! pour BRP Can-Am On-Road, Locomotive pour SOS violence conjugale et Cossette pour La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants et Amnistie internationale.

« Tous les projets primés démontrent bien l’apport économique important des professionnels de notre industrie, dans une année où les défis ont été très nombreux », souligne Dominique Villeneuve, PDG de l’A2C, dans un communiqué.