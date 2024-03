3 articles Santé

Traitements de la santé mentale Les espoirs brisés de la kétamine au privé

Des milliers de dollars gaspillés. L’abattement. Le désespoir… Au lieu d’être soulagés grâce à la kétamine, un anesthésique de plus en plus utilisé comme antidépresseur rapide dans des hôpitaux – et même par des célébrités comme Elon Musk –, des Québécois ont dégringolé après en avoir reçu dans des cliniques privées aux approches controversées et parfois risquées, révèle notre enquête.