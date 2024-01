L’arrivée d’une nouvelle directrice générale dans la municipalité de Sainte-Pétronille et un banal conflit avec des bénévoles de la bibliothèque ont mis le feu aux poudres.

(Sainte-Pétronille) Dans un geste inusité, une municipalité de l’île d’Orléans réputée pour ses paysages à couper le souffle et ses maisons cossues vient d’envoyer une mise en demeure à une centaine de citoyens, ce qui représente environ 10 % de sa population.

Démission de bénévoles, réunions du conseil houleuses, huissiers de justice, mises en demeure… Rien ne va plus depuis quelques semaines à Sainte-Pétronille. Le village situé à une vingtaine de minutes en voiture de Québec est le théâtre d’un conflit qui dégénère.

« Il y a une espèce de gros nuage », a lâché au micro lundi soir la sénatrice Renée Dupuis, résidante du village, lors d’une séance du conseil municipal. « Qu’allez-vous faire comme conseil pour désempoisonner l’atmosphère ? »

Comment l’air du village a-t-il été « empoisonné » ? Que se passe-t-il à la pointe de l’île d’Orléans, où un groupe de citoyens et les élus s’accusent mutuellement d’intimidation ?

L’arrivée d’une nouvelle directrice générale dans la municipalité et un banal conflit avec des bénévoles de la bibliothèque ont mis le feu aux poudres.

Les bénévoles de la bibliothèque municipale avaient l’habitude chaque été d’organiser un souper aux frais de la municipalité, vin inclus. C’était une sorte de petite récompense pour services rendus.

Mais cette année, la dépense fait sourciller à l’hôtel de ville. La municipalité annonce aux bénévoles que l’alcool bu lors du souper ne leur sera pas remboursé. Elle leur annonce aussi que désormais, ils ne pourront plus acheter directement les livres et se faire rembourser. L’hôtel de ville s’en chargera.

« Il y a des pratiques qui ne sont plus adaptées à la décennie dans laquelle on est », explique en entrevue le maire de Sainte-Pétronille, Jean Côté, qui dit vouloir assainir plusieurs anciennes façons de faire.

Des réunions ont lieu entre le maire et les bénévoles. Mais ceux-ci se rebiffent : les 14 bénévoles démissionnent en bloc.

« Harcèlement, intimidation et violence »

Cette démission est l’élément déclencheur. Des citoyens s’intéressent alors à la directrice générale de Sainte-Pétronille, Nathalie Paquet, engagée en mai 2023. Ils logent une demande d’accès à l’information auprès de Val-des-Lacs, son dernier employeur, et auraient découvert qu’elle a été mise à pied.

C’est alors que 97 citoyens envoient une lettre par huissier aux élus de Sainte-Pétronille pour les informer de leur découverte. Ils demandent une enquête et exigent que les élus reconsidèrent son embauche.

Estimant que sa directrice est attaquée et que des informations confidentielles sont partagées, la municipalité réplique le 20 décembre avec une mise en demeure à 97 de ces citoyens, qu’elle menace de poursuivre s’ils continuent le « harcèlement, l’intimidation et la violence ».

« Notre cliente ne peut voir en ces démarches que des mesures de représailles en raison des décisions relatives à la gestion du dossier de la bibliothèque municipale », écrit l’avocat de la municipalité.

Les mises en demeure ont l’effet d’une bombe dans la petite communauté de 1055 habitants.

« C’est épouvantable, ce qui se passe dans la municipalité présentement. Comment voulez-vous favoriser un forum de discussion et d’échange quand 97 personnes ont reçu des mises en demeure de leur conseil municipal de ne pas enquêter sur telle chose, de ne pas dire telle chose ? », a lancé au micro un ancien maire de la municipalité, Alain Turgeon, au conseil municipal lundi soir. L’ancien maire a dit faire partie des citoyens mis en demeure.

Les conseils municipaux de novembre et décembre derniers ont été particulièrement houleux. Le maire n’a pas digéré de se faire traiter de « graine de dictateur » par un citoyen, notamment.

« Une centaine de personnes qui crient, il y en a un qui vous lance une vacherie comme ça, les autres applaudissent, un citoyen se lève dans la salle pour dire "ça n’a pas d’allure, ce que vous faites" et il se fait huer… C’est l’anarchie », déplore le maire Côté.

En entrevue, le maire fait valoir que les mises en demeure étaient une sorte de dernier recours pour ramener le calme dans la municipalité et pour protéger leur employée. Les élus sont ébranlés, dit-il.

« C’est une escalade faite par ce groupe, qui a monté du monde et transformé ça en une attaque publique sur une employée. Mais elle n’a rien à voir là-dedans parce qu’elle exécute les volontés du conseil, lâche le maire. Elle s’est retrouvée la tête de Turc et on s’acharne sur elle. Je ne sais pas si ces gens connaissent la difficulté de recruter une DG. Si elle démissionnait, dans quelle situation la municipalité se retrouverait ? »

Un journal muselé ?

Le maire de Sainte-Pétronille inscrit ce dossier dans la lignée des cas de harcèlement d’élus qui font les manchettes au Québec depuis des mois. Mais plusieurs citoyens auxquels La Presse a parlé y voient l’inverse : une municipalité qui engage un important bureau d’avocats pour museler sa propre population.

« Le maire, évidemment, il se positionne en victime d’intimidation. Mais la municipalité refuse de voir qu’il y a un problème. Alors on ne peut pas discuter, on ne peut pas avancer. Ils n’écoutent pas ce que disent les citoyens », relate une citoyenne mise en demeure qui a demandé de taire son identité.

Lors de l’assemblée du conseil de lundi soir, un journaliste du journal local Autour de l’Île a d’ailleurs laissé entendre que la municipalité avait tenté d’étouffer l’affaire.

« Que dites-vous de l’intimidation dont a été victime le journal Autour de l’île ? Le Journal aussi a subi de l’intimidation de la part d’un avocat qui a menacé le Journal de couper les fonds advenant qu’il publie un certain article ? », a lancé au conseil le journaliste Normand Gagnon.

« Je n’ai pas de commentaire là-dessus », a rétorqué le maire de Sainte-Pétronille.