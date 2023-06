Après plus d’une semaine de fermeture, c’est jour de réouverture pour le pont Touzel reliant la Minganie au reste de la province. Québec prévient toutefois que des « fermetures ponctuelles » sont à prévoir pour alimenter la région en carburant à l’aide d’un boyau, une opération qui prend en moyenne trois heures.

« Par mesure de sécurité, des fermetures ponctuelles seront nécessaires pour poursuivre l’alimentation en carburant à l’aide d’un boyau déployé sur le pont. Dès que l’horaire sera établi, il sera communiqué à la population. Une livraison prend environ trois heures », a en effet indiqué le ministère des Transports jeudi, quelques heures avant la réouverture du pont aux véhicules légers, prévue à 11 h.

La plupart de ces livraisons devraient être effectuées en dehors des heures de pointe, pour minimiser les impacts sur la circulation locale.

Jusqu’à nouvel ordre, un seul véhicule léger à la fois pourra circuler sur le pont, a par ailleurs précisé jeudi le ministère, reconnaissant que cela risque de compliquer les déplacements dans le secteur. On demande d’ailleurs aux usagers de « bien respecter les consignes des signaleurs » qui demeureront sur place.

Il y a neuf jours, après une inspection, le pont Touzel, qui surplombe la rivière Sheldrake à Rivière-au-Tonnerre, avait été fermé pour une durée d’abord indéterminée. Une fissure avait été découverte un peu plus tôt sur la structure métallique du pont, rendant la circulation potentiellement risquée aux yeux des autorités.

D’autres résultats d’ici peu

En mêlée de presse jeudi à Québec, la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a dit s’attendre à « ce qu’en début de semaine, on puisse avoir le résultat des analyses pour savoir combien de temps on va devoir réduire la charge, et combien de temps vont prendre les travaux pour renforcer la structure ».

Pour l’instant, seuls les véhicules « munis de deux essieux et dont la masse nette est de moins de 4500 kg » sont autorisés à franchir le pont Touzel. Cela inclut la plupart des véhicules utilitaires légers ou camions « pick-up » - comme le Ford F-150, qui pèse 2274 kg -, ou encore les véhicules utilitaires sport (VUS), minifourgonnettes, motocyclistes ou autres automobiles.

Les remorques, les autobus et minibus, les véhicules agricoles et les camions lourds dont la masse nette est de plus de 4500 kg ne pourront circuler sur le pont Touzel. Le pont aérien, mis en place la semaine dernière pour ravitailler les communautés, demeurera donc en place pour le moment.

« Il faut protéger l’infrastructure. On veut éviter de la fermer au nouveau. Je demande aux gens vraiment de respecter le 4500 kg. Au moins, les gens vont pouvoir voyager, retourner à Sept-Îles, vivre leur vie plus normalement », a souligné Mme Guilbault à ce sujet.

La ministre affirme travailler à l'ajout d'une barge pour « transporter de la marchandise, des denrées, des vivres et des choses de base, donc encore plus de marchandises chaque jour ». « On a aussi un bateau qui est en train de se rendre et devrait arriver en fin de semaine à Sept-Îles », a-t-elle mentionné. Dès dimanche, a ajouté Mme Guilbault, un autobus pouvant transporter une douzaine de passagers sera aussi déployé dans la région. Il pourra traverser le pont, pesant moins de 4500 kg