Construit en 1973, le pont Touzel est situé sur la route 138 et surplombe la rivière Sheldrake, à Rivière-au-Tonnerre. Sa longueur totale est de 107 mètres et sa largeur, d’un peu plus de 11 mètres.

Le pont Touzel reliant la Minganie au reste du Québec, qui avait été fermé mardi dernier après la découverture d’une fissure sur la structure, sera rouvert aux véhicules légers dès jeudi matin. Les remorques, autobus, véhicules agricoles ou camions lourds ne pourront toutefois pas encore emprunter le lien routier.

C’est ce qu’a annoncé la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, en fin d’après-midi mardi, en remerciant les résidants affectés par cette fermeture « pour leur résilience ».

Dans un communiqué, le ministère des Transports précise avoir procédé ces derniers jours « à l’installation de plaques de renforcement sur la poutre ». Mercredi, les mêmes équipements seront installés sur les éléments d’appui du pont, ce qui « permettra la réouverture de la structure », soutient-on.

Mais tout n’est pas encore réglé. D’autres analyses et travaux sont nécessaires « avant de permettre le passage de l’ensemble des types de véhicules », prévient Québec. La nature des autres requis devra d’abord être déterminée avant de rendre publique une date de réouverture complète.

Il y a sept jours, après une inspection protocolaire, le pont Touzel avait été complètement fermé pour une durée qui était d’abord indéterminée. C’est qu’une fissure avait été découverte sur la structure métallique du pont, rendant celui-ci potentiellement risqué aux yeux des autorités.

4500 kg, la limite

Jusqu’à nouvel ordre, donc, les remorques, les autobus et minibus, les véhicules agricoles et les camions lourds dont la masse nette est de plus de 4 500 kg ne pourront circuler sur le pont Touzel. Le pont aérien, mis en place la semaine dernière pour ravitailler les communautés, demeurera en place pour le moment, et ce « aussi longtemps que nécessaire ».

Seuls les véhicules « munis de deux essieux et dont la masse nette est de moins de 4 500 kg » seront pour l’instant autorisés à traverser le pont Touzel. Cela inclut la plupart des véhicules utilitaires légers, ou camions « pickup », comme le Ford F-150 par exemple, qui pèse 2274 kg.

« Une fois de plus, les Nord-Côtiers ont démontré leur capacité d’entraide et de collaboration », a de son côté souligné mardi la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, en soulignant aussi le travail essentiel des intervenants et la collaboration des populations locales.

Malgré son immense territoire, la Minganie abrite moins de 6500 habitants, la majorité d’entre eux vivant à Havre-Saint-Pierre. Mardi, La Presse rapportait d’ailleurs que la fermeture cause plusieurs conséquences pour les résidants : étagères vides dans les épiceries, le lait et l’essence rationnés, des familles qui déménagent en chaloupe, pour ne nommer que celles-là. Les fruits et légumes se font rares, mais la population garde le moral sans trop savoir à quoi s’attendre.

