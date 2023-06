Le pont Touzel reliant la Minganie au reste du Québec demeurera fermé pendant encore plusieurs jours, la réouverture étant prévue vers « la fin de la semaine prochaine ». Les analyses tenues sur la structure par des ingénieurs du ministère des Transports ont révélé que les fondations n’ont pas été touchées.

« À la suite des analyses faites par nos équipes de Transports Québec, j’annonce que nous pourrons rouvrir le pont aux véhicules légers dès la fin de la semaine prochaine », a en effet indiqué la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, dans un gazouillis.

Plus tôt cette semaine, après une inspection protocolaire, le pont Touzel avait été complètement fermé mardi pour une durée qui était jusqu’ici indéterminée. Une fissure a été découverte sur la structure métallique du pont, rendant celui-ci potentiellement risqué aux yeux des autorités. Résultat : la Minganie s’est retrouvée complètement isolée par la route du reste du Québec.

Le cabinet de la ministre a précisé vendredi que la fissure observée sur le pont « ne s’est pas propagée aux semelles », autrement dit les fondations de la structure.

C’est ce qui permet d’envisager une réouverture d’ici la fin de la semaine prochaine. « Les premières plaques sont en route et leur installation pourra débuter dès qu’elles arriveront sur le chantier », a fait valoir en ce sens l’attaché de presse, Maxime Roy.

Service maintenu par les airs

D’ici la réouverture, « nous maintiendrons le pont aérien pour le ravitaillement et les urgences », a également confirmé Mme Guilbault sur Twitter. Mercredi, un premier avion avait décollé vers 9 h de Montréal pour ravitailler la région en marchandises, fournitures médicales et diverses denrées alimentaires. Cet avion fait depuis deux voyages aller-retour par jour.

Un avion d’Hydro-Québec d’environ 50 places a ensuite été dépêché jeudi pour transporter en priorité des citoyens de la Côte-Nord en attente d’examens médicaux. Les deux appareils poursuivront donc leur opération dans les prochains jours, et d’autres pourraient s’ajouter au besoin.

Jeudi, les autorités ont également invité la population à limiter sa consommation de biens et de carburant aux besoins essentiels, afin d’assurer une distribution équitable des ressources disponibles.

À noter : les services en santé et services sociaux sont maintenus en Minganie. Il n’y a pas de problème actuellement pour la disponibilité de fournitures ou de médicaments. En ce qui a trait aux tests de laboratoire, le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord organise le transport par avion. Certains échantillons pourraient toutefois accuser un peu de retard dans le contexte actuel.

Malgré son immense territoire, la Minganie abrite moins de 6500 habitants, selon les données de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). La majorité d’entre eux vit à Havre-Saint-Pierre. Construit en 1973, le pont Touzel est situé sur la route 138 et surplombe la rivière Sheldrake. Sa longueur totale est de 107 mètres et sa largeur, d’un peu plus de 11 mètres.