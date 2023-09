Découvrez ceux et celles qui aspirent à représenter la circonscription de Jean-Talon à l’Assemblée nationale du Québec.

Marie-Anik Shoiry

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Marie-Anik Shoiry

Affiliation politique : Coalition avenir Québec

Âge : 43 ans

Profession : entrepreneuse sociale

Quel type de députée seriez-vous ?

« Je suis une personne de cœur. J’aime le monde et je ne suis pas compliquée. Je suis présente sur le terrain et je suis à l’écoute des gens pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. »

Pascal Paradis

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Pascal Paradis

Affiliation politique : Parti québécois

Âge : 52 ans

Profession : directeur général d’Avocats sans frontières

Quel type de député seriez-vous ?

« Quelqu’un d’engagé qui a fait des choix toute sa vie par conviction. J’arrive en politique avec une somme d’expériences qui fait en sorte que je peux connecter à la fois avec les personnes en situation de vulnérabilité et avec des entrepreneurs. »

Olivier Bolduc

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Olivier Bolduc

Affiliation politique : Québec solidaire

Âge : 35 ans

Profession : sténographe judiciaire

Quel type de député seriez-vous ?

« Je suis tenace, disponible et efficace. Moi, quand on m’envoie un courriel, je ne suis pas celui avec qui on attend pour avoir une réponse. Je n’ai pas peur du travail et ceux qui viennent me confier un problème, je ne les laisse pas tomber. »

Élise Avard Bernier

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Élise Avard Bernier

Affiliation politique : Parti libéral du Québec

Âge : 38 ans

Profession : entrepreneuse et cofondatrice de viedeparents.ca

Quel type de députée seriez-vous ?

« Quand j’embarque dans quelque chose, quand je décide de m’impliquer, je suis vraiment tenace. Jusqu’à ce que je trouve que la situation est complètement résolue, je continue. Tenace et intense, je pense que ça en prend en politique. »

Jesse Robitaille

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Jesse Robitaille

Affiliation politique : Parti conservateur du Québec

Âge : 24 ans

Profession : étudiant en soins d’urgence au cégep

Quel type de député seriez-vous ?

« Je serais un député en apprentissage, mais un député à l’esprit ouvert. Je suis contre le tramway, mais je suis pour le transport en commun. Je suis ouvert aux débats et je pense que plusieurs débats sont absents à l’Assemblée nationale. »

En plus de ces candidats, Martine Ouellet, de Climat Québec, Kadidia Mahamane Bamba, du Parti vert du Québec, Lucie Perreault, de Démocratie directe, Steve Therion, de l’Équipe autonomiste, et Jean Duval, à titre d’indépendant, se présentent à l’élection.