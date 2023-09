Chris d’Entremont, qui est le premier candidat à se manifester, cumule deux ans d’expérience comme vice-président de la Chambre des communes. Il représente une circonscription de la Nouvelle-Écosse et il maîtrise le français.

(Ottawa) Les libéraux Alexandra Mendès et Greg Fergus ainsi que le conservateur Chris d’Entremont ont annoncé mercredi qu’ils souhaitent succéder à Anthony Rota qui a démissionné de son poste de président, la veille, pour avoir mené les parlementaires à ovationner un ancien nazi.

Michel Saba La Presse Canadienne

M. d’Entremont, qui est actuellement vice-président de la Chambre des communes, a été le premier à se manifester. « Bien sûr », a-t-il immédiatement répondu aux journalistes qui lui demandaient s’il sera candidat alors qu’il arrivait à la réunion hebdomadaire du caucus de son parti.

Chris d’Entremont cumule deux ans d’expérience comme vice-président de la Chambre des communes. Il représente une circonscription de la Nouvelle-Écosse et il maîtrise le français.

M. d’Entremont a expliqué qu’il souhaite qu’il y ait davantage de « décorum » en Chambre et de « respect » entre les parlementaires. Il a aussi indiqué qu’il veut « réformer » la période des questions de sorte que les élus soient « moins partisans ».

« Le problème qu’on a souvent dans la Chambre des communes (est) que les partis d’opposition viennent fâchés parce qu’ils n’ont pas de réponse du gouvernement, a-t-il déclaré. On a besoin de trouver une façon qu’on ait des questions et des réponses. »

Autre élément qu’il entend revisiter : la façon dont les vérifications sont menées sur les personnes invitées par la Chambre pour qu’une erreur comme celle de vendredi dernier « ne se reproduise plus ». Ces recherches ne doivent plus être « juste » pour des « questions de sécurité » et devraient être « politiquement », a-t-il déclaré.

Quant à l’idée que les présidents puissent être partiaux, comme l’a sous-entendu son chef, Pierre Poilievre, en parlant d’Anthony Rota comme d’un « président libéral », M. d’Entremont a affirmé que c’est faux. « Je ne pense pas qu’ils sont partisans, a-t-il tranché. Je ne pense pas que M. Rota était partisan. »

Le rôle du président est de veiller de manière impartiale au bon déroulement des affaires à la Chambre des communes et à ce que les règles parlementaires soient respectées par tous les députés.

Des libéraux

Alexandra Mendès, la députée de Brossard–Saint-Lambert, une circonscription de la couronne sud de Montréal, a aussi signalé au caucus libéral mercredi qu’elle sera sur les rangs, a confirmé son bureau à La Presse Canadienne.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Alexandra Mendès

Mme Mendès, qui est actuellement vice-présidente adjointe de la Chambre des communes, avait été candidate à la présidence en 2021, mais elle n’avait pas été victorieuse.

Le député de Hull—Aylmer, en Outaouais, le libéral Greg Fergus, a ensuite fait connaître son intention d’être candidat alors qu’il quittait la réunion du caucus de son parti.

Il a affirmé croire que les règles et les traditions de la Chambre des communes qui encouragent « des débats francs et passionnés » pourraient être améliorées.

« Chacun des 338 députés a le droit d’être à la Chambre, de s’exprimer et de ne pas se laisser intimider, et de s’assurer qu’ils peuvent s’exprimer librement », a-t-il déclaré en mêlée de presse.

Les députés libéraux Joël Lightbound, Emmanuel Dubourg, Ryan Turnbull et Marcus Powlowski ont indiqué ne pas être intéressés par le rôle de président de la Chambre.

La néo-démocrate Carol Hughes, une autre vice-présidente adjointe de la Chambre des communes, n’a pas annoncé ses couleurs, mais tout indique qu’elle envisage sérieusement de se lancer.

« À ce stade, je dirais que cela pourrait prendre un peu de temps pour une confirmation formelle, nous travaillons sur des détails. À ce stade, je ne veux pas confirmer ou infirmer qu’elle sera candidate », a déclaré un responsable de son bureau.

Un président souverainiste par intérim

La démission de M. Rota entrera en vigueur à la fin de la séance de mercredi afin de laisser le temps que soit organisée l’élection d’un nouveau président. Ce sont les vice-présidents, dont M. d’Entremont, qui auront la responsabilité d’arbitrer les débats d’ici là.

À ce moment-là, le député du Bloc québécois Louis Plamondon deviendra président intérimaire jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu mardi prochain, conformément à une motion adoptée par la Chambre des communes mardi soir.

C’est donc un souverainiste qui occupera les fonctions de président, une situation qui « amuse » bien M. Plamondon. « Ça agace ben du monde. […] Je me fais taquiner là-dessus, effectivement », a-t-il rigolé en entrevue avec La Presse Canadienne.

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Louis Plamondon

M. Plamondon, qui a été élu pour la première fois en 1984 dans Bécancour—Nicolet—Saurel, est le doyen de la Chambre, ce qui signifie qu’il en est le plus ancien député.

Il a raconté avoir reçu un appel mardi alors qu’il était « tout simplement au restaurant en train de prendre un petit lunch » pour l’informer que les leaders parlementaires, devant le « problème majeur » que, faute d’un président, « la Chambe ferme », voulaient à l’unanimité le nommer président par intérim.

En fait, le règlement de la Chambre précise que faute d’un président, c’est le vice-président qui doit présider l’élection.

« Mais le vice-président dit : “moi, je vais être candidat”, a raconté M. Plamondon. L’autre vice-présidente dit : “je vais être candidate aussi”. L’autre vice-présidente, c’était Mme (Alexandra) Mendès aussi, et elle l’avait été (candidate) la dernière fois, donc elle pourrait l’être. »

Les démissions de présidents de la Chambre des communes sont rares, mais il existe des précédents. Des présidents ont démissionné en 1904, 1915, 1917 et 1984 pour être nommés ministre, sénateur ou gouverneur général. Un autre a démissionné en 1986 en raison de l’indiscipline des députés et de l’érosion du respect de la population envers le Parlement.

Avec des informations d’Émilie Bergeron