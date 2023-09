Vétéran nazi applaudi aux Communes

Le NPD et le Bloc réclament la démission d’Anthony Rota

(Ottawa) Le président de la Chambre des communes a ébranlé la confiance des élus en les faisant ovationner à leur insu un ancien soldat nazi lors du discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky et, pour cela, il doit quitter son fauteuil, ont tranché lundi le NPD et le Bloc québécois. Dans les banquettes conservatrices, on a adopté une autre stratégie : blâmer Justin Trudeau.