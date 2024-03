L’opposition et les écologistes outrés par les propos de Benoit Charette

« Surréaliste », « scandaleux », « inacceptable » ; l’opposition et les groupes écologistes tirent à boulets rouges sur le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, qui a fait valoir en entrevue avec La Presse que le projet de méga-usine de Northvolt aurait déraillé s’il avait dû se soumettre à une évaluation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

« Je suis indignée et les Québécois ont raison de l’être aussi. On savait le gouvernement de la CAQ insensible aux enjeux environnementaux et à la crise climatique, mais à ce point, c’est surréaliste », a réagi mercredi la critique libérale en matière d’environnement, Virginie Dufour.

La députée demande d’ailleurs une rencontre d’urgence avec le ministre « afin de faire la lumière sur le processus qui a été mis en place pour qu’on en arrive là, aujourd’hui. »

Elle réagissait ainsi à un article de La Presse dans lequel le ministre Charette avait fait valoir en entrevue que « si moi j’avais dit [aux dirigeants de] Northvolt à l’époque qu’un BAPE, ça nous amène dans 18 mois avant de pouvoir leur donner une idée de ce qui serait possible, on n’aurait pas eu de projet au Québec ».

« Jouer les cheerleaders »

Chez Québec solidaire, la députée Alejandra Zaga Mendez, aussi porte-parole des enjeux environnementaux, a évoqué une position gouvernementale « inacceptable ». « La CAQ est en train de saboter l’acceptabilité sociale du projet et nuire à l’image de la filière batterie, pourtant essentielle à notre transition énergétique », a ajouté son collègue Haroun Bouazzi, responsable solidaire du dossier de l’énergie.

« Le chat sort du sac. […] Le ministre prouve par ses déclarations qu’il renie ses responsabilités de protéger l’environnement, assurer la conservation et la mise en valeur de la biodiversité et jouer un rôle clé dans la transition climatique, dans une perspective durable, pour jouer les cheerleaders du développement manufacturier », a de son côté fait valoir le critique péquiste en environnement, Joël Arseneau.

« C’est extrêmement préoccupant », a quant à lui réagi Me Merlin Voghel, avocat au Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE). « C’est symptomatique de ce qu’on déplore depuis le départ : des échanges non déclarés derrière des portes closes sur des enjeux d’intérêt public. Le manque de transparence qui perdure est d’autant plus inacceptable que c’est un investissement public », a-t-il martelé.

Patrick Bonin, l’un des porte-parole de Greenpeace, a quant à lui jugé les propos du ministre « scandaleux ». « Le gouvernement change ses lignes de communication et confirme qu’un fabricant de batteries de chars lui dicte ses règles aux dépens de la démocratie et de l’environnement », a-t-il dit.

Charette se défend

Dans des entrevues à Radio-Canada et au 98,5 FM mercredi matin, le ministre Charette a de son côté réitéré que « si on n’avait pas pu donner de réponse plus tôt à la compagnie, elle aurait très certainement retenu un autre emplacement ».

Il a toutefois plaidé n’avoir « jamais dit que nous avons aidé l’entreprise à éviter un BAPE ». « Le Québec ne disposait pas d’une réglementation pour favoriser l’implantation d’une filière batterie. C’est ce que nous avons développé dans la dernière année, mais nullement dans l’optique de favoriser une entreprise au détriment d’une autre et jamais non plus dans l’optique de contourner les règlements pour éviter un BAPE », a plaidé le ministre sur les ondes de Radio-Canada.

Le ministre a néanmoins promis de « se pencher sur la façon de faire nos BAPE ». « C’est une instance importante et reconnue, mais la période de 18 mois peut être problématique. Nous allons revoir comment améliorer le BAPE », a-t-il expliqué.

M. Charette a par ailleurs fait valoir qu’à peine quatre organismes avaient déposé un mémoire l’an dernier, lors des consultations sur les changements réglementaires liés à l’industrie de la filière batterie. D’après nos informations, outre Northvolt, l’Ordre des chimistes du Québec, l’organisme Eau Secours et l’entreprise Énergie Valero avaient alors fait des représentations.

C’est dans le cadre de cette modification réglementaire, en avril 2023, que Northvolt a demandé à Québec de relever un autre seuil qui détermine si un projet est assujetti ou non au BAPE. Il s’agit d’un indicateur de capacité annuelle de production de batteries.

Le gouvernement Legault prévoyait le fixer à 30 gigawattheures (GWh), alors que l’entreprise suggérait 40 GWh, mais au lieu de rehausser le seuil, Québec a finalement écarté ce seuil de réglementation, se disant incapable d’évaluer son risque réel.

Tout cela survient alors qu’un peu plus tôt, à la mi-février, La Presse a révélé que Northvolt avait eu des discussions avec le gouvernement Legault sans s’inscrire au registre des lobbyistes. Contrairement à ce que l’entreprise affirmait, ces échanges ont eu lieu bien avant que le gouvernement modifie les règles pour lui éviter une évaluation environnementale.

Avec Jean-Thomas Léveillé, La Presse