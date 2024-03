De Québec à Ottawa, découvrez ce qui a retenu l’attention de nos correspondants parlementaires cette semaine.

Bonne semaine pour Simon Jolin-Barrette

Le ministre de la Justice peut respirer. C’est lui qui avait fait adopter la Loi sur la laïcité de l’État, et qui est chargé de la défendre aujourd’hui. Ses relations avec la communauté juridique n’ont pas toujours été faciles, mais elles s’améliorent. Le printemps dernier, il avait réussi à s’entendre avec l’ex-juge en chef de la Cour du Québec. Et maintenant, le jugement unanime de la Cour d’appel donne du sérieux à sa loi sur la laïcité. Elle renforce par le fait même l’aile nationaliste de la CAQ, dont il est un des représentants les plus réactifs.

Paul Journet, La Presse

Dure semaine pour Geneviève Guilbault

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Geneviève Guilbault

Deux mauvaises nouvelles pour la ministre des Transports cette semaine. Son projet d’agence indépendante de transport est ralenti. Un bras de fer l’oppose en coulisses au Conseil du trésor, qui refuse de perdre le contrôle sur de grands projets. Et le gouvernement a manqué de sérieux en lançant une consultation en ligne sans aucune valeur scientifique sur le troisième lien – n’importe qui peut répondre, et on attend de voir si le système permettra d’éliminer les doublons lors de la compilation des résultats.

Citation de la semaine

PHOTO DARREN CALABRESE, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Brian Mulroney et Justin Trudeau au Forum économique de l’Atlantique à l’Université St. Francis Xavier en juin 2023

Il a marqué notre passé, il marque encore notre présent, et il marquera longtemps notre avenir aussi. Justin Trudeau a salué en ces termes la disparition de l’ancien premier ministre progressiste-conservateur Brian Mulroney, qui s’est éteint jeudi à l’âge de 84 ans

Chiffre de la semaine

1,5 milliard

PHOTO PHILIPPE HUGUEN, AGENCE FRANCE-PRESSE Des marques de pilules contraceptives orales sont notamment incluses dans la liste de produits qu’Ottawa entend rembourser dans le cadre du futur programme national d’assurance médicaments.

C’est la facture associée au programme d’accès universel à des produits de contraception et aux médicaments contre le diabète, qu’a avancé le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, en déposant un projet de loi qui permet aux libéraux de conserver l’appui des néo-démocrates. « Nous, ce que l’on veut, c’est une pleine compensation financière et sans condition », a prévenu son homologue québécois Christian Dubé.

Visa imposé aux Mexicains : qui a raison ?

Faisant l’objet de vives pressions, le gouvernement Trudeau imposera de nouveau un visa pour les ressortissants mexicains. Une décision que François Legault a rapidement définie comme un gain de son gouvernement face à Ottawa. « C’est encore une preuve que le Parti québécois n’a pas raison », s’est empressé de dire le premier ministre, jeudi. « Le Parti québécois nous disait : vous ne réussirez pas à convaincre le gouvernement fédéral de remettre en place un visa pour qu’il y ait moins de Mexicains qui deviennent des demandeurs d’asile », a lancé M. Legault. Or, le chef péquiste n’avait pas tout faux la semaine dernière lorsqu’il s’est aventuré à prédire l’avenir. « On voit que le premier ministre prépare une certaine annonce, je présume que c’est la modification de certains visas, peut-être par le fédéral […]. On voit que le premier ministre met en place son discours de victoire », disait Paul St-Pierre Plamondon. Rappelons que le Parti québécois devance maintenant la Coalition avenir Québec dans les intentions de vote…

Troisième lien : un sondage « populaire »

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Dans un questionnaire qui sera disponible jusqu’au 22 mars, Québec demande notamment aux citoyens s’ils sont favorables à un réseau de transport structurant ou plutôt à la construction d’axes routiers.

Critiquée par les experts et les partis de l’opposition, la consultation publique sur le troisième lien et le tramway dans la région de Québec soulève les passions. Le gouvernement a déjà reçu plus de 45 000 réponses. C’est « un record au ministère [des Transports] », selon le cabinet de la ministre Geneviève Guilbault. Et peut-être même aussi pour le site consultation.quebec, ajoute-t-il. En comparaison, le traditionnel sondage prébudgétaire du ministère des Finances, où les citoyens sont appelés à donner leur opinion sur les grandes orientations budgétaires du Québec, n’a recueilli que 2200 réponses. Dans les deux cas, un citoyen peut y répondre plusieurs fois. Fait inusité, Geneviève Guilbault a répondu à son propre sondage en ligne. Et son collègue Éric Caire ? « Non, parce que je pense que tout le monde sait à quelle enseigne je loge ! », a expliqué le ministre. Il avait mis son siège en jeu sur la réalisation du troisième lien et a déjà accusé le maire Bruno Marchand de faire la guerre à l’auto. Utile, cette consultation ? CDPQ Infra, qui doit livrer un rapport au gouvernement en juin, a appris le lancement de cette consultation dans les médias…

Fitzgibbon récidive

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, entouré de collègues, répond aux questions de journalistes à l’Assemblée nationale, le 21 février.

Le ministre de l’Économie et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, ne digère pas le travail de journalistes sur la construction de la méga-usine de 7 milliards de Northvolt, société de la filière batterie. La semaine dernière, il a écrit dans une lettre publiée dans La Presse que « certains militants et certains journalistes tout aussi militants sont beaucoup plus bruyants que la majorité silencieuse qui appuie ces projets ». Il en a remis une couche cette semaine en critiquant « une certaine forme de journalistes, de journalistes militants ». « Les gens qui veulent inventer des histoires devraient écrire des romans, a-t-il lâché. Les militants devraient publier des essais et les jeunes rigoureux, curieux et impartiaux, qui veulent couvrir l’actualité politique, je vous encourage à devenir journalistes. » Et à écrire sa biographie (autorisée évidemment), tant qu’à y être ?

Du fiasco SAAQclic à la protection des consommateurs

PHOTO TIRÉE DU COMPTE LINKEDIN DE DENIS MARSOLAIS Denis Marsolais

C’est une preuve de plus que l’on peut avoir neuf vies dans la fonction publique. En avril 2023, Québec a limogé le PDG de la SAAQ, Denis Marsolais, en raison du lancement catastrophique de SAAQclic – un « fiasco », reconnaissait le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, qui a été plongé dans l’embarras. Or, M. Marsolais a été rapatrié par la suite au ministère du Conseil exécutif – le ministère du premier ministre. Puis, cet « administrateur d’État » a reçu un mandat du ministère de la Justice pour désengorger les palais de justice. Et, surprise, mercredi, le Conseil des ministres du gouvernement Legault l’a nommé président de… l’Office de la protection du consommateur. Reconnaissons qu’il a toute une expérience dans la réception de plaintes !

De l’utilité du Bloc

Incroyable mais vrai : le premier ministre Justin Trudeau s’est vigoureusement porté à la défense du Bloc québécois à la période de questions en Chambre, en dénonçant le « profond mépris » du chef conservateur Pierre Poilievre à l’égard de la formation indépendantiste et des électeurs qui ont envoyé des bloquistes à Ottawa. « De toute beauté, wow ! Un nouveau mariage libéral-bloquiste », s’est régalé le chef de l’opposition. Sur la même lancée, il a esquissé une réponse à la question posée il y a quelques jours par le premier ministre François Legault à l’Assemblée nationale au sujet de l’utilité du Bloc québécois. « Ça sert à quoi voter Bloc ? Je sais ! Ça sert au premier ministre », s’est moqué Pierre Poilievre en énumérant une série de dossiers dans lesquels les bloquistes travaillent de concert, selon lui, avec les libéraux. Le premier ministre Trudeau, dont la formation est passée derrière les conservateurs au Québec d’après un récent sondage Léger, a mis fin au manège lors de la troisième intervention de son adversaire : « Monsieur le Président, j’ai entendu encore une fois du mépris profond pour la démocratie et les Québécois, mais je n’ai pas entendu de question. »

Lapsus russe

Un lapsus de Justin Trudeau a fait le bonheur du régime de Vladimir Poutine. « Nous intensifions nos efforts de toutes les manières possibles, parce que nous savons que la Russie doit remporter cette guerre », a lâché le premier ministre lors d’une conférence de presse à Varsovie, aux côtés du premier ministre polonais Donald Tusk. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, ne s’est pas privée de se payer la tête de Justin Trudeau en relayant la bourde sur les réseaux sociaux. « Justin, merci pour le soutien. Il en sera ainsi, nous le promettons », a-t-elle déclaré dans un message coiffant l’extrait vidéo. Il semble que Moscou ait éprouvé des problèmes techniques, car le reste de la déclaration du dirigeant canadien n’y figure pas, comme l’a d’ailleurs fait remarquer un utilisateur sur X. « Euh, pardon ! l’Ukraine doit remporter cette guerre contre la Russie », s’est corrigé en riant Justin Trudeau. Qu’on envoie vite des techniciens au Kremlin.

