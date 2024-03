J’étais employée au service du transport pour la Société des alcools à Québec. En septembre 1984, mon patron de Montréal me téléphone vers 11 h pour me dire d’expédier une caisse de cognac à Baie-Comeau, au plus vite. Comme c’était bien avant l’arrivée des services de livraison rapides que nous connaissons maintenant, j’ai rouspété un peu en raison des coûts élevés de livraison, pour finalement me faire dire que c’était pour M. Mulroney et son équipe et que la caisse devait être livrée avant 17 h.