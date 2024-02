(Québec) Élizabeth Rivera et Antoine Bittar, qui ont perdu leur fille dans un accident de la route, affirment avoir été invités par un employé de la Coalition avenir Québec (CAQ) à payer 200 $ pour assister à un cocktail de financement en présence de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, afin de la sensibiliser aux dangers de la conduite avec les facultés affaiblies.

Les deux parents endeuillés, qui sont respectivement présidente et directeur au sein de la branche montréalaise de l’organisme Les mères contre l’alcool au volant (MADD Montréal), ont témoigné jeudi dans le cadre des auditions publiques de la commission parlementaire concernant le projet de loi 48 sur la sécurité routière. Ils plaident pour que Québec adopte des sanctions administratives pour les conducteurs avec un taux d’alcoolémie à partir de 0,05.

Dans un échange avec le député libéral Monsef Derraji, Mme Rivera a expliqué que M. Bittar a d’abord rencontré l’automne dernier la députée caquiste de Soulanges, Marilyne Picard. Un employé de son cabinet, a-t-elle dit, aurait ensuite contacté le couple pour les informer que la ministre Guilbault serait présente à une activité de financement de la CAQ et qu’ils pouvaient se procurer chacun un billet (au coût de 100 $) pour avoir deux minutes avec elle.

« Moi, je n’étais pas d’accord. J’ai dit à Antoine moi, je ne veux pas faire ça, mais [il] m’a convaincu et on est [allé] à la rencontre avec la ministre. On a eu nos deux minutes et honnêtement, quand j’ai quitté l’endroit, j’étais vraiment déçue. J’ai trouvé ça inacceptable qu’on nous demande de payer 200 $ pour rencontrer la ministre », a raconté Mme Rivera.

« Pour moi, […] c’était important qu’on rencontre la ministre. On me disait c’est l’opportunité de pouvoir parler de notre histoire, du 0,05 », a-t-elle expliqué.

Quand M. Derraji a posé d’autres questions à Mme Rivera et à M. Bittar sur leur rencontre avec Geneviève Guilbault, le président de la commission, le député caquiste François Jacques, est intervenu pour que cesse l’échange. Il a affirmé que le député libéral s’écartait du sujet du projet de loi.

Guilbault et Picard s’expliquent

À la sortie de la commission, la ministre Guilbault a confirmé qu’elle a rencontré le couple lors d’un cocktail de financement dans Soulanges en octobre dernier.

« Je ne savais pas qu’ils seraient présents quand je suis allée à l’évènement », a-t-elle précisé, soulignant que le cocktail était organisé par sa collègue députée Marilyne Picard et son équipe.

Mme Guilbault a reconnu que le couple n’aurait jamais dû à contribuer au parti pour la rencontrer.

« Il ne s’agit pas un tout d’un cas où il fallait payer pour me rencontrer. Ils avaient déjà obtenu des rencontres avec ma collègue. Au besoin, je les aurais rencontrés sans problème. […] S’ils avaient demandé une rencontre, on l’aurait fait », a-t-elle dit.

C’est de façon « involontaire » si la CAQ leur a donné l’impression qu’il fallait faire un don pour obtenir un entretien avec elle, a ensuite plaidé la ministre.

« S’ils se sont sentis coincés, c’est malheureux », a-t-elle laissé tomber. Depuis la semaine dernière, « on ne fait plus de financement populaire, la question est réglée. Notre accès n’est pas monnayable », a-t-elle ajouté.

Sur le réseau social X, Mme Picard a pour sa part écrit que « personne n’a besoin de payer pour avoir accès à un élu de la CAQ », ajoutant qu’elle avait été touchée par le drame de Mme Rivera et de M. Bittar, ayant elle-même vécu une histoire similaire.

Legault jette la pierre à ses adversaires

En matinée, jeudi, avant le témoignage des deux parents endeuillés en commission parlementaire, le premier ministre François Legault a pour sa part accusé ses adversaires d’avoir jeté de la « boue » sur son parti, alors que la CAQ est accusée d’avoir monnayé l’accès à des ministres.

La semaine dernière, la CAQ a par ailleurs annoncé qu’elle renonçait au financement populaire et qu’elle invitait les autres partis à faire de même. Ces derniers ont plutôt répliqué que c’était au parti de François Legault de respecter l’éthique et l’esprit de la loi électorale, plutôt que de vouloir la modifier dans le contexte d’une controverse qui le concerne.

À la sortie de la commission parlementaire, où Mme Rivera et M. Bittar ont témoigné, jeudi, les députés d’opposition étaient sous le choc.

« On est à un niveau extrêmement élevé de décisions qui sont complètement immondes. C’est hallucinant », a dénoncé le député de Québec solidaire Etienne Grandmont.

« Ça n’a juste aucun bon sens. Pour vrai, ça m’a complètement glacé le sang d’entendre ce que j’ai entendu. Je ne pense pas que ça devrait exister ce genre de situation », a-t-il ajouté.