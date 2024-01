(Sherbrooke ) Le gouvernement Legault renouvellera les formations accélérées et payées en construction pour affronter le « volume historique » de travail attendu au Québec. Le ministre Jean Boulet déposera par ailleurs sa vaste réforme de l’industrie dès la semaine prochaine, à la reprise des travaux parlementaires.

« On est en train de regarder tout ça, mais c’est clair qu’au Québec, on va devoir former beaucoup plus de monde en construction », a lancé François Legault lors de sa première conférence de presse de l’année. Le premier ministre a dressé jeudi le bilan de la réunion de son caucus à Sherbrooke en plus de tracer les lignes de ses grandes priorités pour l’année à venir.

M. Legault a indiqué que les nouvelles formations de courte durée subventionnées, annoncées en octobre dernier, seront renouvelées. Il s’agissait pourtant au départ d’une mesure exceptionnelle et ponctuelle. Le premier ministre n’a pas précisé quels seraient les métiers visés ni le nombre d’étudiants recherchés pour l’instant, se résumant à expliquer que les besoins anticipés dans l’industrie sont colossaux.

« [Le PDG d’Hydro-Québec] Michael Sabia le dit, d’ici 2026, il va avoir de 35 000 travailleurs de plus pour une période de 10 à 15 ans. Ça va augmenter graduellement, mais on parle de 35 000 travailleurs de plus. Et évidemment, pas besoin de vous parler du logement, du travail qu’il y a faire », a soutenu le premier ministre, en ajoutant « le rattrapage » dans la construction d’écoles et d’hôpitaux.

« Ça va être un volume historique de travail, de besoins en main-d’œuvre », a-t-il poursuivi.

Québec a lancé l’automne dernier « une offensive » pour recruter de 4000 à 5000 travailleurs dans certains métiers de la construction (charpentier-menuisier, opérateur de pelles, opérateur d’équipement lourd, ferblantier et frigoriste), en mettant sur pied une formation accélérée de quatre à six mois. Les étudiants touchent une bourse d’études de 750 dollars par semaine pendant les études.

L’engouement n’a pas tardé alors que plus de 47 000 demandes d’inscription ont été déposées. La plupart des formations ont pris leur envol en janvier.

« J’en profite pour lancer un message à tout le monde : continuez de vous inscrire dans les prochains mois, prochaines années », a dit M. Legault.

Le premier ministre a ajouté du même souffle qu’il songe à avoir recours à des enseignants à la retraite pour combler les besoins d’enseignants. Dans sa mise à jour économique de l’automne, le gouvernement a réservé 261 millions sur deux ans pour son « offensive en construction ».

Mobilité : Legault pas inquiet

François Legault a annoncé que le ministre Jean Boulet déposera dès la semaine prochaine son projet de loi visant à moderniser l’industrie de la construction. Le ministre du Travail parle lui-même de la « plus importante révision » de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction.

En plus de décloisonner les métiers de la construction, le gouvernement pourrait également permettre une plus grande mobilité des travailleurs à l’intérieur de la province. Les syndicats se préparent d’ailleurs à un affrontement alors que ce geste nuirait aux régions, selon eux.

M. Legault ne partage pas leurs inquiétudes et est plutôt préoccupé par la disponibilité de la main-d’œuvre régionale. « On va avoir besoin de plus de monde que jamais en région, alors ceux qui sont déjà là, ils vont avoir de l’ouvrage et là, il va falloir convaincre du monde de déménager en région parce qu’on va avoir beaucoup de travaux en région », a résumé le premier ministre.

Un peu plus tôt, le ministre Boulet a évoqué les grands projets énergétiques à venir et ceux liés au développement de la filière batterie. La construction de l’usine Northvolt en Montérégie nécessitera à elle seule l’embauche de quelque 4000 travailleurs de la construction.

« Il y a certaines régions où il y a un niveau de dévitalisation, il faut s’assurer d’avoir la main-d’œuvre dans ces régions-là et c’est un des éléments qu’on a considérés. Il faut s’assurer que les projets industriels importants se concrétisent dans les régions. Vous savez avec la filière batterie, la filière énergie, il y a des besoins de main-d’œuvre, donc le projet de loi va s’intéresser à cette réalité », a indiqué M. Boulet.

En touchant à la mobilité de la main-d’œuvre, Québec répondrait en partie ou en totalité à la requête des représentants patronaux. L’Association de la construction du Québec demande l’abolition complète des régions de construction.